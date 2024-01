Die fünfte Jahreszeit hat Bad Waldsee wieder voll im Griff. Täglich steigt die Vorfreude auf die Hauptfasnet an und obwohl die jährlich wiederkehrenden Traditionen hinlänglich bekannt sind, haben sie für die Narren an Faszination nichts eingebüßt. Woran das liegt? Zunftmeister Roland Haag und Zeremonienmeister Marco Ludescher blicken im Gespräch mit Wolfgang Heyer auf die Fasnet 2024.

Herr Haag, sie bewerben sich um das Amt als VSAN-Präsident und somit ist es ihre letzte Fasnet als Waldseer Zunftmeister. Wie blicken Sie den närrischen Tagen daher entgegen? Und antworten Sie jetzt bitte nicht mit der viel zitierten Floskel „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“.

(lacht) Nein, diese Floskel benutze ich nicht. Aber im Ernst: Das ist nicht meine letzte Fasnet - und nicht meine letzte Waldseer Fasnet. Ich bin hier aufgewachsen und lebe die Waldseer Fasnet und werde sie nicht einfach in die Tonne treten. Ich werde die diesjährige Fasnet aber schon versuchen besonders zu genießen und freue mich auf fröhliche Menschen und viele Begegnungen.

Kritiker können dem Fasnetswahn nicht viel abgewinnen. Für sie wiederholen sich einfach nur jedes Jahr die närrischen Veranstaltungen. Warum ist die Fasnet aus Ihrer Sicht trotzdem jedes Jahr anders und erlebenswert?

Die Fasnet ist traditionell in den Kirchenkalender eingebettet und zwar in der Zeit zwischen Dreikönig und Aschermittwoch. Es sind Bräuche, die sich wiederholen, aber die Menschen, Worte und individuellen Gegebenheiten verändern sich. Sei es beim Narrenrechtabholen, wo Reden gehalten werden, bei der Schulstürmung, wo die Kinder Narr sein dürfen, beim närrischen Umzug, wo sich die vielen Gruppen Kreatives einfallen lassen, oder bei der Narrenmesse, wo der Pfarrer auch mal kritische Worte spricht. Es geht immer um die Begegnungen. Man trifft sich, hat Spaß zusammen oder bekommt auch mal den Narrenspiegel vorgehalten.

Herr Ludescher, die Stadthalle steht den Waldseern wieder zur Verfügung. Welche närrischen Veranstaltungen finden dort statt?

Die Stadthalle wird am Fasnetsmontag nach dem Umzug genutzt, dann treten dort die Musikkapellen der auswärtigen Zünfte auf. Auch der Kinderball am Fasnetsdienstag ist in der Stadthalle und natürlich freuen wir uns riesig auf den Zunftball in der Stadthalle - auch wenn das Haus Herausforderungen mit sich bringt.

Die Stadthalle ist in die Jahre gekommen, klar. Welche Herausforderungen meinen Sie noch?

In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat immer Familie Spieß die Bewirtung übernommen. Jetzt machen wir das selbst. Es wird erstmals Selbstbedienung geben. Und wir sind dankbar für die Unterstützung von befreundeten Vereinen, also Stadtkapelle, Ruderverein, FV Bad Waldsee und Musikverein Reute-Gaisbeuren.

Warum war das Gschellabstauben eigentlich nicht in der Stadthalle?

Mit dem Haus am Stadtsee haben wir für diese Veranstaltung die optimale Location. Das passt von der Größe und von den Zuschauermengen richtig gut. Der Saal ist schön voll und die Stimmung toll.

Herr Haag, der Wächsebrauch am Rathaus lief nicht optimal ab. Hält die Zunft dennoch am Standort fest?

Das Wächsehaus steht uns aufgrund der Bausicherheit leider nicht zur Verfügung. Wir wollen den Brauch aber gerne in der Innenstadt belassen und daher wird es wieder auf dem Rathausplatz stattfinden. Ein Gremium, bestehend aus dem Brauchtumsausschuss und dem Maskenmeister, hat sich dem Wächsebrauch angenommen. Die Kinder werden von der Schule aus anders zusammengeführt. Dann ballt es sich an den Zugängen zum Rathausplatz nicht so.

Welche Neuerungen stehen in der diesjährigen Fasnet sonst noch an?

Beim Narrenrechtabholen im Saal im Rathaus werden die Stühle anders gestellt - und es gibt Tische. Dadurch passen acht Zuschauer weniger in den Saal, aber die geladenen Gäste können nach dem Umzug um den Stock wieder zurück ins Rathaus gehen.

Aulendorf und Bad Waldsee haben mit Hamburg dasselbe Motto ausgerufen. Gab es da etwa eine geheime Absprache oder hat sich jemand im Vorhinein verplappert?

Das ist reiner Zufall, hat aber einen Vorteil: Wenn sich Aulendorfer nach Waldsee verlaufen, müssen sie sich nicht umhäsen, also umziehen (lacht). Das Motto finde ich super und Aulendorf hat sogar einen Marinechor. Ich bin überzeugt, dass wir das in Waldsee auch hinbekommen.

Herr Ludescher, vor zehn Jahren waren sie selbst noch Jungelfer. Heuer feiern die Jungelfer ihr 77-jähriges Jubiläum. Wissen Sie, was geplant ist und können schon was verraten?

Am Gründungstag im August wird es eine interne Feier geben und auch im November ist ein Jungelfer-Wochenende geplant. Aber auch das wird nur für die Jungelfer sein, also nicht öffentlich.

Was bedeutet es eigentlich ein Jungelfer zu sein?

Jungelfer zu sein ist etwas Großartiges und eine Ehre. Aktiver Jungelfer ist man zwar nur bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, aber den Jungelfern verbunden ist man ein Leben lang. Das Schöne ist das Miteinander von Jung und Alt, egal ob als 18-jähriger Anwärter oder als 80-Jähriger. Es ist einfach eine tolle Gemeinschaft.

Steht noch ein weiteres Jubiläum an?

Die Prinzessinnen feiern ihr 22-jähriges Jubiläum am Fasnetsmontag.

Die fünfte Jahreszeit dauert heuer nur bis zum 14. Februar. Ist so eine kurze Fasnet ein Vor- oder Nachteil?

Ludescher: Es hat beides seinen Reiz. Bei einer kurzen Fasnet ist alles sehr geballt, es gibt aber teilweise Terminüberschneidungen. Eine kurze Fasnet ist intensiver.

Haag: Ich finde eine kurze Fasnet besser - die Fasnet 2024 wird kurz, knackig, gut. Der Nachteil ist allerdings, dass man weniger Zeit für die Organisation hat.

Herr Haag, es ist wie eingangs erwähnt ihre letzte Fasnet als Zunftmeister. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Auf den Schrättelestanz auf dem Rathausplatz und das Narrenbaumstellen der Jungelfer. Das sind zwei emotionale Dinge für mich. Der Schrättelestanz ist für mich der Beginn der Hauptfasnet und als ehemaliger Jungelfer ist das Narrenbaumstellen einfach ein Highlight. Als 16-Jähriger habe ich erstmals selbst mitmachen dürfen. Man geht durch die Stadt, nimmt sich gegenseitig aufs Korn und genießt die Zeit. Die ganze Zeremonie hat mir immer sehr gut gefallen.