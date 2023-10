Neue Blumenwiesen und Wildstaudenbeete für Hummeln, Schmetterlinge und Wildbienen sind im Rahmen der Aktion „Natur nah dran“ an acht Standorten in Bad Waldsee angelegt worden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Je magerer der Boden, desto bunter, also artenreicher, können die Pflanzen gedeihen. Deshalb wird an einigen Standorten der Boden durch Schotter und Kompost ausgetauscht. Das gibt zunächst ein trostloses Bild ab. Aber auch, wenn manche das denken: die neuen Flächen sind keine verpönten Schottergärten! „Es braucht Geduld, aber dann profitiert die Artenvielfalt. In wenigen Monaten kommen schon die Frühblüher und mit ihnen die ersten Insekten wie Mauerbienen und Hummeln“, so die Mitteilung weiter.

Insgesamt werden in Bad Waldsee acht öffentliche Grünflächen mit Wildpflanzen bestückt und damit zu artenreichen Lebensräumen umgestaltet: Neuanlage Kreisverkehr am Ballenmoos mit Seiteninseln, Neuanlage und Burri-Methode am Wurzacher Tor, Neuanlage und Burri-Methode am Uferweg am Stadtsee (Bahnhofsbeet), Einfahrtstrichter Richard-Wagner-Straße, an der Realschule am Döchtbühl, Spielplatz Eschle, Stadtfriedhof (an der Aussegnungshalle), Neuanlage Verkehrsinseln in Höhe Friedhof.