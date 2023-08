Acht Büros erarbeiten Wohn–Entwürfe für Hymer–Areal in Bad Waldsee

Ein großes Wohnbauprojekt wird das Hymer–Areal in der Biberacher Straße in ein paar Jahren ersetzen. Was genau auf der rund 4,9 Hektar großen Fläche nach dem Abriss der Produktions–, Werkstatt– und Lagerhallen (auf)gebaut wird, steht noch nicht abschließend fest. Das könnte sich allerdings bald ändern. Acht Architekturbüros erarbeiten derzeit gemeinsam mit Landschaftsplanern Entwürfe für den Standort. Ende September sollen die Gewinner des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs gekürt werden.

Ein hochwertiges Wohnquartier möchte der Projektwickler i+R Wohnbau Lindau bekanntlich hinter dem Erwin–Hymer–Center verwirklicht wissen. Hierzu wurde vergangenen Dezember eine Onlinebefragung durchgeführt, an der sich 120 Interessierte beteiligten, wie die i+R Wohnbau nun mitteilt. Die Umfrageteilnehmer stammten größtenteils aus dem näheren Umfeld und brachten ihre Ideen und Meinungen unter anderem zu Gebäudehöhen und Wohnungsgrößen ein.

So ging die Bürgerbefragung aus

Das Ergebnis: 75 Prozent der Beteiligten — also drei von vier Teilnehmern — wünschten sich 3–Zimmer–Wohnungen und können sich auch höhere Geschossbauten vorstellen, um mehr Grün– und Freiraumflächen vorhalten zu können. Und so soll ein Wohnungsmix aus 2– bis 4–Zimmer–Wohnungen den Schwerpunkt des Wohnquartiers bilden, heißt es in der Pressemitteilung des Standortentwicklers. Und auch zum Preis gibt es erstmals eine kurze Information: Ein Teil der 2– bis 4–Zimmer–Wohnungen soll in „geförderter beziehungsweise preisgedämpfter Form“ angeboten werden. Damit könnte bezahlbarer Wohnraum für Einkommensschwache möglich sein.

Die Nutzungsvarianten würden noch geprüft. Es wird also noch erarbeitet, ob es sich beispielsweise um Wohnungen mit Betreutem Wohnen oder Seniorenwohnen handelt. Möglich wären auch sogenannte Baugruppen, bei denen sich gleichgesinnte Bauwillige zusammenschließen, um selbst ein Bauprojekt anzugehen. Auch der Bedarf an Büroräumen und Dienstleistungsflächen muss erst noch festgelegt werden.

Gewünscht sind eine Kindertagesstätte für zwei Krippengruppen (eine davon als Ganztagsgruppe) sowie drei Kindergartengruppen mit Erweiterungsoption, teilt der Projektentwickler mit.

Was den Teilnehmern wichtig ist

„Breite Zustimmung erhielt das Ziel eines oberirdisch nahezu autofreien Quartiers“, geht aus der Mitteilung zudem hervor. Damit soll der Fuß– und Radverkehr sowie der ÖPNV an Bedeutung gewinnen. „Angebote wie Car– und Bikesharing, Community–Carsharing oder ein Fahrservice für ältere Menschen sollen untersucht werden. Zudem ist ein Parkhaus erforderlich, da nicht alle Stellplätze in der eingeschossigen Tiefgarage untergebracht werden können“, ist aus dem Schreiben ebenfalls zu erfahren.

Dem Waldseer Gemeinderat wurden die Ergebnisse der Bürgerbefragung bereits vorgestellt. Im Rahmen eines Workshops wurden die Impulse diskutiert. Und eben jene Ergebnisse aus diesem Workshop sowie die Ergebnisse der Online–Bürgerbefragung sollen in die Entwürfe der acht Architekturbüros einfließen. Bis Ende August können die Teilnehmer ihre Vorschläge einreichen, danach folge die Vorprüfung.

Wer gehört eigentlich der Jury an

Ende September tagt dann die Jury. Es ist ein Team aus Fach– und Sachpreisrichtern, deren Vorsitz der Architekt Werner Binotto, ehemals Kantonsbaumeister in St. Gallen, übernimmt. Der Jury gehören als Fachpreisrichter neben Vertreter des Standortentwicklers i+R auch Andreas Heine–Strahl, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Bad Waldsee, die Architekten Rüdiger Krisch und Nicolas Werckshagen, die Stadtplanerin Petra Zeese, die Landschaftsarchitektin Bü Prechter sowie Tim von Winning, Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Stadt Ulm an. Als Sachpreisrichter fungieren Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy sowie die Fraktionssprecher von CDU, Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen und SPD sowie weitere Vertreter von i+R.

Im Anschluss findet die Preisverteilung sowie eine öffentliche Ausstellung aller eingereichten Entwürfe statt. Termin und Ort sind aber noch nicht bekannt.