Bad Waldsee erwartet am Sonntag, 17. September, wieder viele shoppingbegeisterte Gäste zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Dabei stellte sich kurzzeitig die Frage, ob diese Veranstaltung aufrechterhalten bleibt, nachdem die Ruderregatta kurzfristig abgesagt werden musste.

Empfohlene Artikel Stadtsee schon vorbereitet Ruderverein muss Ruderregatta kurzfristig absagen q Bad Waldsee

Ein Verkaufsoffener Sonntag muss, so ist es gesetzlich vorgegeben, an ein Großereignis geknüpft sein. Wie das Unternehmerforum mit dem beliebten verkaufsoffenen Sonntag in Bad Waldsee nun verfährt, hat Wolfgang Heyer bei den Vorständen Ingrid Wölflingseder und Maikel Auer erfragt.

Frau Wölflingseder, Herr Auer, wie haben Sie reagiert, als Sie von der Absage der Ruderregatta erfahren haben?

Wir waren von der Absage der Ruderregatta sehr überrascht. Angesichts der mangelnden Nennungen und des zu erwartenden hohen Defizits für den Ruderverein können wir die Absage aber sehr gut nachvollziehen.

War für Sie sofort klar, dass der verkaufsoffene Sonntag trotzdem stattfinden wird?

Nein, das war für uns nicht sofort klar. Nach intensiven Gesprächen mit der Stadtverwaltung und auch vereinsintern haben wir uns dann aber dazu entschieden, den verkaufsoffenen Sonntag wie geplant durchzuführen.

Warum?

Die Planung für einen verkaufsoffenen Sonntag sind mit einem erheblichen zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand verbunden. Wir gehen hier bis zu sechs Monate in die Vorbereitungen und leisten diese Aufgaben rein im Ehrenamt. Caterer und Künstler müssen gebucht werden, das Rahmenprogramm muss ausgearbeitet und umgesetzt werden. Die Unternehmen stellen sich auch beim Ordern ihres Warensortimentes explizit auf diese Veranstaltung ein. Hier haben wir eine Verantwortung, damit alle Beteiligten auch auf die Durchführung vertrauen können.

Wie schwer oder leicht fiel Ihnen die Entscheidung?

Wie gesagt haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Das Für und Wider wurde sorgfältig abgewogen. Eine Absage, eine Woche vor der Veranstaltung, wäre unverhältnismäßig und kann niemandem zugemutet werden. Ganz zu schweigen vom Imageschaden für Bad Waldsee.

Was erwartet die Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag?

Die Besucher erwartet ein buntes Programm für Jung und Alt. Die wunderschöne Innenstadt von Bad Waldsee lädt mit mediterranem Flair zum Bummeln, Verweilen und Einkaufen ein. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischen Life–Acts haben wir ein großes Kinderprogramm mit Kinderkarussell, Spielen und Hüpfburg organisiert.

Außerdem präsentiert sich die BAG Bad Waldsee im Rahmen einer Sonderausstellung mit ihrem gesamten Produktportfolio einschließlich des Spezialgebietes „Rund ums Pferd“. Darüber hinaus konnten wir die Oldtimerfreunde Michelwinnaden gewinnen, die einige ihrer Oldtimer ausstellen werden. Auch das fürstliche Golf– und Naturresort Bad Waldsee wird mit einem Stand vertreten sein.

Die örtlichen und vorwiegend inhabergeführten Fachgeschäfte freuen sich darauf, die aktuellen Trendkollektionen für Herbst/Winter 2023 vorstellen zu dürfen. Die zahlreichen charmanten Cafés und Restaurants in der Innenstadt sorgen zudem für das leibliche Wohl der Besucher und Gäste.

Welchen Wunsch verbinden Sie mit dem bevorstehenden Einkaufssonntag?

Der verkaufsoffene Sonntag im Frühjahr war überaus erfolgreich. Hieran möchten wir anknüpfen. Wir sind davon überzeugt, dass wir am 17. September erneut ein interessantes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt haben. Bad Waldsee wird sich als attraktive Stadt mit dem Fokus auf Erholung, Entspannung, Genuss und Einkaufen präsentieren. Wir freuen uns über viele Besucher und Gäste aus nah und fern.