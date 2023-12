Ein junger Mann wird vier Tage vor Weihnachten aus der Wohnung in Bad Waldsee geholt und nach Nigeria abgeschoben. Dies sorgt für Wut und viel Unverständnis. Bei näherem Hinschauen tauchen viele Fragen auf.

„Die Leute sind außer sich“, erzählt Beate Dobler und meint damit die anderen Bewohner des Hauses, aus dem der 36-Jährige Stephen Okoh am 20. Dezember in Bad Waldsee von der Polizei abgeholt und in ein Flugzeug von Frankfurt nach Nigeria ausgeflogen wurde. Die Aufregung der ehrenamtlichen Betreuerin ist durch das Telefon zu spüren.

Anruf des Anwalts kommt zu spät

Als Dobler gegen 22.30 Uhr von der aktuell laufenden Abschiebung erfährt, steigt sie sofort ins Auto und fährt in die Wohngemeinschaft. Zwei Polizeiautos stehen am Haus, mehrere Polizisten sind im Einsatz. „Sie haben den Zettel gezeigt, dass es um eine Abschiebung geht und dass sie den Stephen holen müssen. Zuerst waren sie rücksichtsvoll. Der Stephen wollte nicht gehen, der hat geheult“, erzählt Dobler. Dann seien die Beamten auch ihr gegenüber dominant geworden und hätten sie aufgefordert, Abstand zu nehmen. Noch in der Nacht versucht sie, Hebel in Bewegung zu setzen. Sie ruft auch bei der Polizei in Frankfurt an, um die Abschiebung zu verhindern. „Ich finde es zum Kotzen“, wird Dobler deutlich.

Als der Anwalt um 8 Uhr morgens im Regierungspräsidium in Karlsruhe anruft, kann ihm die zuständige Sachbearbeiterin nur noch die Abflugzeit des Fluges ab Frankfurt mitteilen. 7 Uhr. Das Handy des Zusatz abgeschobenen, weil man sonst meinen den Anwalt meinen könnte Mannes ist seit 4 Uhr morgens ausgeschaltet, er selbst an diesem Tag, auch am späten Nachmittag, nicht erreichbar. Erst am nächsten Tag kann ein Kontakt über den Bruder hergestellt werden. Okoh sei in Nigeria angekommen und in einem Hotel untergebracht.

Einzige Lösung: Familienzusammenführung

Stephen Okoh arbeitete bis vor wenigen Tagen als Schweißer in einem Unternehmen bei Ravensburg. Die Kollegen sind geschockt, sein Platz bleibt vorerst leer.

Dobler sieht schwarz und klingt wütend. „Wenn sie mal abgeschoben sind, dann sind sie weg.“ Sie hofft jetzt noch, dass der Antrag auf eine Familienzusammenführung den jungen Mann wieder zu seiner Familie in Bad Waldsee bringen kann.

Der Mittdreißiger lebt seit knapp sechs Jahren in Deutschland, ist hier angestellt und hat eine kleine Tochter und Partnerin. Beim Versuch nachzuvollziehen, wie es zur Abschiebung kommen konnte, tauchen Fragen auf.

Plötzlich doch Aussicht auf Aufenthaltsgenehmigung

Auf die Frage von schwäbische.de, was der letzte Stand des zuständigen Regierungspräsidiums im Falle Okoh gewesen ist, heißt es: Die Ausländerbehörde des Landratsamtes Ravensburg teilte dem Regierungspräsidium Karlsruhe am 19. Oktober 2023 mit, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nicht vorliegen. Daraufhin wurde die Abschiebung eingeleitet. Stephen Okoh galt somit als abgelehnter Asylbewerber. Er wurde aufgefordert, das Land freiwillig zu verlassen.

Anwalt Horst Stumm-Szelenczy reagierte und stellte am 14. November bei der Ausländerbehörde einen Antrag für Okohs Aufenthaltserlaubnis.

Eine Woche vor der Abschiebung, am 13, Dezember, verfasste ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde ein Schreiben. Dort wird Stephen Okoh dann doch eine mögliche Aufenthaltsgenehmigung in Aussicht gestellt. Wörter wie „gegebenenfalls“ kommen darin vor. Es wird deutlich, dass es sich nicht um ein sicheres Versprechen handelt. Weiter heißt es im Schreiben: Es fehle noch ein Gespräch, in dem der Mann aus Nigeria ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik ablegen solle. Den Termin sollte der Mann selbst ausmachen. Der zuständige Anwalt des Nigerianers erhält das Schreiben am 18. Dezember und leitet es noch am gleichen Tag an die Betreuerin Dobler weiter. Dieses Schreiben lag dem Regierungspräsidium in Karlsruhe nicht vor.

Ausländerbehörde weist Schuld von sich

Doblers Meinung, es hätte nur noch das Bekenntnis von Okoh zum deutschen Grundrecht gefehlt, um den Aufenthaltstitel zu erhalten, stimmt das Landratsamt Ravensburg nicht zu. Auch einen Fehler ihrerseits räumt das Landratsamt nicht ein. Es habe bis zum Zeitpunkt der Abschiebung eine „vollziehbare Ausreisepflicht“ bestanden, teilt das Ravensburger Amt mit. Die Abschiebung sei nicht aufgrund eines fehlenden Gesprächs erfolgt.

Nicht nur Dobler ist außer sich, auch der Anwalt lässt gegenüber schwäbische.de durchblicken, dass er die Abschiebung für nicht rechtskräftig hält. Er hat das Regierungspräsidium in Karlsruhe gebeten, den Sachverhalt aufzuklären.

Fügt man alle Puzzleteile der Geschichte zusammen, ergibt sich ein Bild mit Lücken. Warum kam der Brief der Ausländerbehörde erst am 18. Dezember beim Anwalt des Asylbewerbers an? Hätte - und wenn ja, wer - jemand das Regierungspräsidium über die neueste Entwicklung informieren müssen?

Streit über Wichtigkeit eines Briefs

Auf Nachfrage von schwäbische.de bei der Ausländerbehörde in Ravensburg, warum das Schreiben vom 13. Dezember nicht auch an das Regierungspräsidium nach Karlsruhe verschickt wurde, heißt es in der Antwort vom Landratsamt: „Das Schreiben beinhaltet weder eine Zusicherung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, noch eine Prognoseentscheidung, ob der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis Erfolg haben könnte. Die Notwendigkeit einer Übersendung war nicht gegeben.“

Die Pressestelle des Regierungspräsidiums sagt dazu: Wenn uns der Betreffende, sein Rechtsanwalt oder die untere Ausländerbehörde über das Schreiben in Kenntnis gesetzt hätten, wäre die Abschiebung voraussichtlich zunächst ausgesetzt worden.

Dann hätte der junge Mann Weihnachten mit seiner Familie feiern können. Jetzt sitzt er ohne sie in einem Hotelzimmer in Nigeria.