Erfreut hat sich SZ–Leser Hartmut Rettberg über die schöne Blumenwiese in der Steinacher Straße am Eingang zum Schlosspark. Mit großem Bedauern hat er nun festgestellt, dass die Blumen „brutal weg– und abgemäht“ wurden, wie der Waldseer der „Schwäbischen Zeitung“ schreibt. So begründet die Stadtverwaltung das Vorgehen.

SZ–Leser bezeichnet Mähaktion als Schandtat

Als „wunderschönes, blühendes Wiesenstück“ hat Rettberg die Fläche hinter dem Bleiche–Parkplatz empfunden. Dann war plötzlich Schluss damit, die Blumen verschwunden. „Die vielen Blumen hatten nicht einmal Gelegenheit, sich für das nächste Jahr auszusamen. Wer ist für so eine Schandtat in der Stadtgestaltung verantwortlich? Noch dazu ein gärtnerischer Fehler: diese jetzt sandig, verwüstete Fläche ist für die trockene Sommerzeit viel zu kurz abrasiert worden“, kritisiert der Waldseer.

Mit dieser Kritik konfrontiert, hebt Isabel Sonntag von der städtischen Öffentlichkeitsarbeit hervor, dass Stadt und im Speziellen die Abteilung Grünpflege ständig darum bemüht seien, öffentliche Grünflächen attraktiv zu gestalten und an das Klima anzupassen. „Durch entsprechende Pflanz–, Pflege–, Mäh– und Gießkonzepte wird versucht, den geänderten Aspekten und Anforderungen der Klimaanpassung und Biodiversität gerecht zu werden“, teilt Sonntag mit und ruft eine interessante Zahl auf. Jährlich würden im gesamten Stadtgebiet (einschließlich Ortschaften) rund 3000 Quadratmeter Blumenwiesen ausgebracht.

Viele Stauden werden in Bad Waldsee gepflanzt

Zudem ruft Sonntag in Erinnerung, dass die Stadt aktuell am Wettbewerb „Natur–nah–dran“ des Landes Baden–Württemberg und des NABU teilnehme und als Modellkommune vorgeschlagen wurde. „Im Rahmen dieses Projektes werden innerstädtische Grünflächen in der Pflege extensiviert und es werden Pflanzbereiche mit circa 80.000 Stauden und circa 75.000 verschiedenen Blumenzwiebeln angelegt“, heißt es aus dem Verwaltungsneubau.

Pro Jahr würden in allen Bereichen der Stadt zwischen 15.000 bis 25.000 Stauden neu gepflanzt, „welche als Insektennahrung dienen und Rückzugsmöglichkeiten bieten“, so Sonntag.

Doch zurück zur kritisierten Fläche in der Steinacher Straße. Hierbei handle es sich um eine von der Stadtgärtnerei extra angelegte Versuchsfläche. Wie Sonntag mitteilt, wird eine neue Saatmischung erprobt, „bei der getestet wird, wie die dort etablierte Blumenwiese nachwächst und das noch verbliebene invasive störende Gras gezielt in der jetzigen Phase ausgestochen werden kann.“ Durch den Rückschnitt werde bewusst geprüft, wie die Pflanzen auf einen Zwischenschnitt — auch bei sehr hohen Temperaturen — reagieren.