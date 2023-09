Abfahrtzeiten und Haltestellen der Stadtseniorenfahrt

Die diesjährige Stadtseniorenfahrt Bad Waldsee geht nach Illerbeuren ins Schwäbische Bauernhofmuseum. Für die Fahrt am Donnerstag, 21. September, haben sich rund 450 Seniorinnen und Senioren angemeldet. Bitte das Anmeldekärtchen als Nachweis und zur Sicherung eines Platzes zur Fahrt mitbringen.

Hier folgen nun die Abfahrtzeiten und Zustiegsmöglichkeiten: Bus 1, 12.25 Uhr: Lindele (Weidenstraße), 12.30 Uhr: Eschlestraße, 12.35 Uhr: Bahnhof, Seite Bahnhof, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 2, 12.30 Uhr: Bad Waldsee Frauenberg (ehem. Filiale KSK), Fahrtrichtung Bleiche, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 3, 12.10 Uhr: Steinenberg, 12.15 Uhr: Lenatweiler, 12.20 Uhr: Michelwinnaden, 12.30 Uhr: Haslanden, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 4, 12.15 Uhr: Kümmerazhofen, Ortsmitte/Kapelle, 12.25 Uhr: Gaisbeuren alte Raiba, Richtung Reute, 12.35 Uhr: Steinach Reutestraße, Seite Bäckerei, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 5, 12.30 Uhr: Reute, Seite Metzgerei Frank, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 6, 12.15 Uhr: Osterhofen, Haltestelle gegenüber Dorfbrunnen, 12.20 Uhr: Hittelkofen, Haltestelle gegenüber Rose, 12.25 Uhr: Haisterkirch, Kirche, 12.35 Uhr: Hittisweiler, Hof Bohner, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 7, 12.20 Uhr: Mennisweiler, 12.30 Uhr: Mittelurbach, Rathaus, 12.35 Uhr: Unterurbach, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 8, 12.45 Uhr: Bleiche; Bus 9, 12.45 Uhr: Bleiche.

Im Anschluss an die Fahrt lädt die Stadt Bad Waldsee wieder in die Durlesbachhalle in Reute zum gemütlichen Abschluss ein. Die Busse kommen gegen 17 Uhr in Reute an.