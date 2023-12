Abend für Musikbegeisterte und Feinschmecker lockt ins Haus am Stadtsee

Pianist Junhee Kim hat internationale Preise gewonnen und kommt nun nach Bad Waldsee. (Foto: Veranstalter )

Die Besucher im Haus am Stadtsee erwartet am Samstag, 27. Januar, ein musikalisch-kulinarisches Erlebnis: Der Starpianist Junhee Kim wird ab 19 Uhr in einem exklusiven Konzert Werke von Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven und Franz Liszt präsentieren, teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 20:38 Von: sz