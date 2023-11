89-Jähriger baut Unfall auf der B 30

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 15 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 89 Jahre alter Ford-Fahrer wollte die Bundesstraße auf Höhe der Kirrlohstraße überqueren und übersah dabei den Opel eines 41-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der in Richtung Bad Waldsee unterwegs war. Der Senior kollidierte zunächst mit dem Opel, schleuderte im Anschluss quer über die Fahrbahn und prallte auf der Gegenspur gegen den Fiat einer 28-Jährigen, die in Richtung Ravensburg fuhr. Im weiteren Verlauf stieß der 89-Jährige gegen einen Stromverteilerkasten, an dem sein Wagen schließlich stehen blieb. Ein Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sowohl der Ford als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.