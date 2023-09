Schirmherr OB Matthias Henne bei der Eröffnung der Waldseer (Aus)Bildungsmesse, in deren Verlauf die Bildungsstiftung einen Scheck in Höhe von 25000 Euro an die Realschule überreichte für die Finanzierung von iPads in den Abschlussklassen.

(Foto: Sabine Ziegler )