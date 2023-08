60 glückliche Jahre Ehe und viel Engagement in Sachen Ehrenamt

Vor 60 Jahren haben sich Hertha und Karl Emmendörfer das Jawort gegeben. Zur Diamantenen Hochzeit am 23. August gratulierte auch die Stadt Bad Waldsee, vertreten durch Johanna Hess.

Hess ließ dem Jubelpaar einen Geschenkkorb sowie Urkunden von Oberbürgermeister Matthias Henne und Ministerpräsident Winfried Kretschmann zukommen. Das Paar freute sich sehr über die Anerkennung vonseiten der Stadt.

Karl Emmendörfer ist hier in Bad Waldsee geboren und aufgewachsen. Hertha Emmendörfer kommt aus Stuttgart. Sie lernten sich in Bad Waldsee in Haslanden bei der Verwandtschaft von Hertha Emmendörfer, bei welcher sie schon mit 14 Jahren immer wieder zu Besuch war, kennen. Karl Emmendörfer half damals bei einem Onkel in Haslanden auf der Landwirtschaft bei der Ernte mit. So entwickelte sich im Laufe der Jahre die große Liebe.

1963 hat das Paar geheiratet und aus der Ehe gingen drei Kinder und sechs Enkelkinder hervor. Das Paar wohnt in seinem Eigenheim mit einem wunderschönen Garten, der überwiegend von Karl Emmendörfer gepflegt wird. Was besonders erwähnt werden muss, ist die Tatsache, dass die beiden für bestimmte Vereine unverzichtbar waren. Beim Gartenbauverein Bad Waldsee waren sie über 30 Jahre und beim Liederkranz Bad Waldsee 40 Jahre in der Vorstandschaft aktiv dabei. Im Laufe der 60 Ehejahre ist das Paar auch ab und zu verreist, mitunter blieben die schönen Lehrfahrten für den Bezirksverband für Obstbau, Garten und Landschaft (OGL) in positiver Erinnerung.