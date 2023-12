Axel Otterbach erschafft „EU-Brückenstein“ für Grabenmühlplatz 

Die Umgestaltung des Waldseer Grabenmühleplatzes bildet den Abschluss des Städtebauprojektes „Altstadt für alle“ und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Eingeweiht wird dieses mit Wasser und Grün aufgewertete Areal beim Kultursonntag am 28. April 2024 - und zwar gemeinsam mit dem neuen Kunstobjekt „EU-Brückenstein“ von Axel Otterbach.

Der Waldseer Bildhauer ließ dafür Steine aus 27 Staaten der europäischen Union nach Oberschwaben transportieren und bearbeitet diese jeweils gut 500 Kilogramm schweren Blöcke derzeit auf dem Werksgelände des Leutkircher Steinmetzbetriebes Joser.

Letzte Arbeitsphase beginnt

Mit der Vermessung des geplanten Standortes für diese „Europa-Brücke“ tritt nun die umfangreiche Arbeitsleistung Otterbachs an diesem Werk in ihre letzte Phase ein. Nach reichlich Nervenstress bei der komplizierten Anlieferung der Steine aus dem europäischen Ausland und nach Verzögerungen beim Bearbeiten der 27 Segmente im Allgäu, sieht der bekannte Bildhauer und Leiter der „Kleinen Galerie“ nun Licht am Ende des Tunnels.

Die Idee für dieses künstlerische „EU-Projekt“ hatte der kreative Schaffer, der deutschland- und europaweit durch seine Objekte aus weißem Carrara-Marmor bekannt wurde, bereits 2019 auf dem Höhepunkt der „Brexit-Krise“.

Der Künstler machte sich Gedanken über die Bedeutung dieser Gemeinschaft und als Sinnbild dafür wählte er ein Brückenbauwerk, das er sich „als Skulptur der Entschleunigung in einem beschleunigten Europa“ vorstellen konnte.

Finanzierungshilfe von der Häfler Fränkel-Stiftung

In Sachen Finanzierung wurde Otterbach auf Hinweis des früheren Waldseer Bürgermeisters Rudolf Forcher auf die in Friedrichshafen beheimatete Fränkel-Stiftung aufmerksam. Diese war gewillt, für den „EU-Brückenstein“ 110.000 Euro zu geben - vorausgesetzt, das Objekt hat seinen Standort in Bad Waldsee, der Heimatstadt von Namensgeber Karl Fränkel.

Beim Gemeinderat rannte der einheimische Künstler mit seiner rund sechs Meter langen, 4,20 Meter breiten und 2,10 Meter hohen „EU-Brücke“ als Verbindung zu den verbliebenen 27 Staaten der europäischen Gemeinschaft offene Türen ein, zumal er sich erfolgreich um einen Geldgeber für dieses Projekt bemüht hatte; die Kurstadt ihrerseits muss deshalb nur für einen Restbetrag aufkommen. Die Stadträte befanden das Vorhaben insgesamt als Bereicherung für den Standort nahe der neuen Grabenmühle am Zugang zur historischen Innenstadt.

Schwere Marmor-, Kalk- und Granit-Blöcke

In den letzten Monaten war Otterbach damit beschäftigt, die teilweise mit großer Verzögerung angelieferten Marmor-, Kalk- und Granit-Blöcke in 27 völlig unterschiedlichen Farben und Strukturen beim genannten Steinmetz zu bearbeiten und daraus 27 Brücken-Segmente zu formen, die sich später gegenseitig halten werden - ohne Klebstoff versteht sich. Fündig geworden ist er übrigens in nahezu allen Ländern - lediglich in den Niederlanden gab’s „leider nichts Steiniges“, wie der Künstler berichtet.

Ich poliere die Steine nicht, aber ich glätte sie. Teilweise haben sie sichtbare Bearbeitungsspuren und gemeinsam werden sie zu einem großen Ganzen, die in der Wölbung eine Spannung bilden und diese aushalten. Axel Otterbach

Auf dem Freigelände wandte er sich mit seinem Kollegen Frieder Kobler aus Schemmerhofen zwei großen, schweren Steinplatten zu - und reichte den Hammer weiter an die SZ-Autorin. Nur wer selbst Hand anlegt an das Material „Stein“, der weiß, welche körperliche Anstrengung vonnöten ist, damit sich ein paar kleine Partikel von einem großen Brocken ablösen lassen.

Ein Kraftakt

Oder um es mit den Worten des Bildhauers zu sagen: „Das zeigt auch mit den Spuren der Werkzeuge den Kraftakt und das stetige Ringen, eine solche Verbindung herzustellen, zu pflegen und solide werden zu lassen.“ Dem 75-Jährigen ist es in einer von Krieg und Gewalt geprägten Zeit wichtig, „die Philosophie und die Botschaft hinter einem solchen Kunstobjekt“ zu erklären.

Bekanntlich war auch das „Friedensprojekt Europäische Union“ von Unruhe betroffen aufgrund des Austritts von Großbritannien aus dem Staatenverbund. „Als Brückenbogen überbrücken und überspannen diese 27 Steine eine unter ihnen liegende Kluft und stehen für mich deshalb als Metapher für das Erreichte: ein Bogen zwischen Norden und Süden, Osten und Westen - zwischen kleinen und großen Teilen“, so Otterbach dazu.

Eine zuversichtliche Aussicht auch für die Stadt Bad Waldsee, die sich in ihrer Eigenschaft als Kur- und Tourismusort weltoffen und tolerant präsentiert. Das Otterbachsche „Brückenobjekt“ wird dabei sicher nicht im Wege stehen - und falls doch: einfach drum herum gehen, die Arbeit in Ruhe betrachten und anerkennen, dass sich in diese Diskussion ein anerkannter Künstler mit den Mitteln zeitgenössischer Kunst eingebracht hat.