Am Montagmorgen hat es kurz hinter der Auffahrt zur B 30 in Höhe Ballenmoos ordentlich gekracht. Ein Lastwagen fuhr einem Mercedes auf - aus Unachtsamkeit, wie die Pressestelle der Polizei in Ravensburg gegenüber der SZ mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Der Rettungswagen wurde vorsorglich gerufen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeischätzung auf insgesamt 35.000 Euro. Es kam zu einer kurzen Verkehrsbehinderung.