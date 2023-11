34-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 6 Uhr auf der Mennisweiler Kreuzung erlitten. Das teilt die Polizei mit.

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Kreisstraße von Hittisweiler in Richtung Molpertshaus unterwegs und übersah an der Kreuzung den 34-Jährigen mit seinem Audi, der in Richtung Bergatreute fuhr. Bei der Kollision entstand am Audi wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, am Lkw Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Audi.