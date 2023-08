Ein gutes Händchen hatten die Verantwortlichen vom Verein Waldstock bei der Auswahl der Künstler für das zweitägige Festival. Acht DJs legten am Freitag auf und boten eine große Bandbreite elektronischer Tanzmusik, mit denen sie die rund 1000 eher jüngeren Besucher begeisterten.

Am Samstag ging es weiter mit zehn abwechslungsreichen Live–Bands. Geschätzte 2000 Musikfans, deren Altersdurchschnitt traditionell etwas höher liegt, zeigten sich von dem durchweg hohen Niveau der Künstler begeistert. An beiden Festivaltagen verlangte der Waldstock–Verein keinen Eintritt: Er will Musik und Kultur für alle möglich machen.

Eigenwillig, aber eine wertvolle Bereicherung des Bandabends am Samstag: Alex Janus, die Sängerin der Band „Black Ocean’s Edge“. (Foto: Dietmar Hermanutz )

„Mit dem Wetter haben wir großes Glück gehabt — die Regenwolken sind alle knapp am Festivalgelände vorbeigezogen“, sagt Maya Vögel am Samstagabend erfreut. Sie ist seit diesem Jahr Vorsitzende des Waldstock–Vereins und damit Ansprechpartnerin für alle Belange rund ums Festival.

Lockere Party mit „Paddylac“, die sich Freunde und Fans auf die Bühne holten. (Foto: Dietmar Hermanutz )

Vor allem aber ist es ihr wichtig, dem großen Pulk an ehrenamtlichen Mitarbeitern optimale Bedingungen für ihr Engagement zu schaffen. Während der beiden Tage sieht man sie stets und überall auf dem Gelände. Ein bisschen Zeit zum Genießen der Künstler bleibt zwischendurch aber trotzdem, erklärt sie.

Wald wird zur Party–Location

Schon die ganze vergangene Woche über hat sich das Team um die Aufbauarbeiten gekümmert und den Wald rund um den Grillplatz in eine stimmungsvolle Party–Location verwandelt. Ein Aufwand der sich gelohnt hat — die Besucher sind begeistert. Vom Opa bis zum Kleinkind genießen die unterschiedlichen Generationen das Festival, das jugendfreundlich bereits im Laufe des Nachmittags beginnt. Auf diese Weise können auch jüngere Besucher große Teile des Programms mitfeiern.

DJ Twenty2, Marcel Konrad, war bereits zum zweiten Mal beim Festival mit dabei. (Foto: Dietmar Hermanutz )

Mit dem Bandcoaching Projekt der Musikschule „Soundwork“ standen am Samstagnachmittag erstmals Künstler auf der Bühne, die gerade die Schwelle vom Musikschüler zum Musiker überschritten haben. Die achtköpfige Band zeigte eine solide Leistung, und man darf auf weitere Auftritte gespannt sein.

Ebenfalls noch sehr jung, aber in einer ganz anderen Liga spielten „John Leon & Escalation“: Die vier Jungs begeisterten mit sattem Rock, der das musikalische Spektrum von „The Who“ bis „ZZ–Top“ abdeckte. An dem 15–jährigen Bandleader ließ sich beobachten, wie leidenschaftlich Musik gelebt werden kann.

Etliche DJs aus Bad Waldsee am Start

Auch im Line–up der DJs finden sich junge Künstler, welche die Chance nutzen, um auf einer Profibühne vor Publikum ihren eigenen Soundmix zu präsentieren. Auf positive Resonanz bei den Besuchern ist die Waldseer DJ Lony gestoßen. Hochkonzentriert legt sie auf, gleichzeitig aber strahlt sie eine Freude aus, die auch auf die Besucher überspringt. „Heute Nacht wird’s supergeil“ lautet der Titel eines Stückes, das sie performt und das zweifelsfrei als Motto über dem Abend stehen könnte.

Lokalmatadorin DJ Lony kam am DJ-Abend beim Publikum super an. (Foto: Dietmar Hermanutz )

Ebenfalls aus Waldsee kommt DJ Twenty2. Aus dem benachbarten Eberhardzell stammt DJ Alex Vibin, der am Nachmittag noch vor übersichtlicher Publikumskulisse sein Debüt beim Waldstock hatte. Die Schwermut in „Summertime Sadness“ von Lana del Rey ersetzt er mit einer prägnanten Bassline und sorgt so für eine kraftvolle Frische in dem Stück.

Beim DJ-Duo „SubReverb“ war die Stimmung auf der Tanzfläche vor der Bühne bestens. (Foto: Dietmar Hermanutz )

Als zur späten Stunde dann die DJ–Duos SubReverb und Emel White & Jakomo auflegen, ist der Platz vor der Bühne voll und alle tanzen im Rhythmus der Musik.

Publikumsliebling „Brassmaniacs“

„Paddylac“ schickt am Samstagabend gestandene Männer auf die Bühne, die mit Gitarren, Bass und Schlagzeug zeigen, wie abgeklärter Rock geht. Schön öfters beim Waldstock gewesen und vielleicht diesmal der Publikumsliebling war die Band „Brassmaniacs“.

„Brassmaniacs“ überzeugten beim Bandabend mit ihren musikalischen Varianten von Funk und Hiphop. (Foto: Dietmar Hermanutz )

Verschiedene Sänger, eine Sängerinne und zwei Trompeter zelebrieren lebendigen Funk, wechseln aber auch problemlos zu Hiphop und deutschsprachigem Rapp — wobei die Texte durchaus Tiefgang haben. Schon der Bühnenaufbau mit historischen Stehlampen war eigenwillig. Ebenfalls eigenwillig: Sängerin Alex Janus von „Black Ocean’s Edge“. Sie wechselt mit Looptechnik jederzeit vom psychedelischen Klangbild zu knallhartem Rock.