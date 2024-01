26-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 26 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 11 Uhr auf der L 316 erlitten, die durch ihr Eingreifen mutmaßlich Schlimmeres verhindert hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 25-Jähriger war mit seinem Seat und der 26-Jährigen als Beifahrerin bei Neuurbach unterwegs, als er wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Wagen verlor. Die 26-Jährige bemerkte dies und ergriff das Steuer, um das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Dabei kollidierte der Seat seitlich gegen das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs und im weiteren Verlauf seitlich mit dem entgegenkommenden Skoda eines 71-Jährigen. Schließlich kam der Seat nach links von der Fahrbahn ab, wo sich der Wagen im Grünstreifen überschlug. Ein Rettungswagen brachte die 26-Jährige zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik. Der 25-jährige Fahrer des Seat war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wieder ansprechbar, wurde vom Rettungsdienst jedoch ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Lkw wird auf rund 5000 Euro beziffert, während am Skoda rund 3000 Euro Sachschaden entstand. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen bis gegen 13 Uhr voll gesperrt.