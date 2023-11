Der Waldseer Mario Pfob (23) ist seit Juli Vorsitzender der Jugendmusikschule Bad Waldsee. Der Datenanalyst spielt selbst Klavier, Geige und Oboe und kennt die Schule bislang vor allem aus Schülersicht. Im Gespräch mit Schwäbische.de erklärt er, wie er mit der neuen Rolle als Vorsitzender umgeht, welche Ideen er für seine erste Amtszeit hat und wie er Studium, Job und Ehrenamt unter einen Hut bekommt.

Herr Pfob, im Juli sind Sie überraschend zum Vorsitzenden der Jugendmusikschule Bad Waldsee gewählt worden. Wie sind Sie in die neue Rolle hineingewachsen?

Es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung für mich. Mittlerweile steht neben meinen Noten das ein oder andere Gesetzesbuch im Regal. Ich muss die Finanzen im Blick behalten, den Verein nach Außen vertreten und auch innerhalb der Schule die verschiedenen Interessen miteinander vereinen.

Themen wie das Arbeitszeitgesetz oder Tariflöhne für Musiklehrer waren bislang nicht das, was ich mit der Jugendmusikschule assoziiert habe.

In der Tat, Sie waren bis Sommer in erster Linie Schüler an der Musikschule. Wie kam es, dass Sie mit gerade einmal 22 Jahren vom Klavierschüler zum Vorsitzenden wurden?

Ja, das war im Prinzip fast schon filmreif. Unser langjähriger Vorsitzender Peter Lutz ist im Sommer ausgeschieden. Ein Nachfolger war selbst am Tag der Mitgliederversammlung noch nicht in Sicht. Als dann nochmal in die Runde gefragt wurde, nickte mir plötzlich unser Oberbürgermeister (Matthias Henne, Anm. d. Red.) zu. Ich blickte mich erst um und dachte, er meint jemanden hinter mir. Aber da saß keiner. Spontan nickte ich zurück. Ich glaube, Herr Henne war selbst überrascht von meiner Reaktion.

Wie waren die Reaktionen auf Ihre Wahl?

Von den Lehrern an unserer Schule habe ich sofort Unterstützung erfahren. Auch sonst erhalte ich viel Zuspruch. Aber natürlich muss man sich an der ein oder anderen Stelle auch erst mal beweisen. Da begegnet einem durchaus auch mal das Klischee des Unerfahrenen.

Gleichzeitig gibt es, vielleicht auch ein Klischee, das Bild von der dynamischen und innovativen Jugend. Welche Akzente möchten Sie setzen?

Zunächst mal kann ich als Vorsitzender nicht von jetzt auf gleich alles umkrempeln. Aber wenn Sie mich nach Akzenten fragen: Ich möchte die Onlinepräsenz unseres Vereins deutlich verbessern. Die jungen Leute sollen sehen, was bei uns alles möglich ist.

Außerdem möchte ich die Kooperation mit anderen Vereinen ausbauen. Viele haben dieselben Probleme. Etwa Räume zu finden oder finanzielle Förderung zu erhalten. Wenn wir hier mit einer Stimme, beispielsweise gegenüber der Stadt, sprechen könnten, würden alle profitieren.

Neben den neuen Ideen ergeben sich aus dem laufenden Betrieb derzeit aber auch so viele Baustellen, die angegangen werden müssen.

Zum Beispiel?

Gerade hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt zukünftig 29 Prozent unserer Personalkosten übernehmen wird. Das klingt erst mal super. Das Problem ist, die 29 Prozent sind auf 130.000 Euro gedeckelt. Mit Blick auf die Inflation und steigenden Personalkosten ergibt sich langfristig ein Problem. Außerdem hemmt diese Deckelung unsere Entwicklung.

Hintergrund Musikschule Bad Waldsee An der Jugendmusikschule Bad Waldsee lernen derzeit mehr als 400 Schüler ein Instrument. Wer mehr über das Angebot der Schule, Unterrichtsgebühren und das Schulleben erfahren möchte, findet alle Informationen dazu unter www.musikschule-bad-waldsee.de

Je mehr Schüler wir haben, desto mehr Lehrkräfte brauchen wir. Die aktuelle Situation macht es für uns aus wirtschaftlicher Sicht lukrativer zu schrumpfen. Darüber verhandeln wir derzeit mit der Stadt. Vorsitzender zu sein ist kein Wunschkonzert.

Im nächsten Jahr wird die Musikschule 50. Ist hier schon etwas geplant?

Wir werden auf jeden Fall etwas machen. Bislang gibt es noch nichts Spruchreifes dazu. Aber definitiv wollen wir die Musikschule in all ihrer Vielfalt präsentieren.

Den Vorstandsposten ist ehrenamtlich. Parallel dazu arbeiten Sie als Datenanalyst bei der „Schwäbischen Zeitung“, machen berufsbegleitend ein Masterstudium und spielen drei Instrumente. Wie geht das alles zusammen?

Meine Stärke ist die Organisation. Ich habe eine To-Do-Liste für den Tag und die arbeite ich akribisch ab. Ich glaube, das schätzen auch die Lehrer an unserer Schule an mir. Ich bin verlässlich und kein Schluderer.

Zum Schluss: Was bedeutet Ihnen Musik persönlich?

Ich sage es mal so: Wenn ich nicht Musik mache, dann höre ich sie.