21-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 21-Jährigen. Das teilt die Polizei mit. Der junge Mann geriet am Freitag kurz nach Mitternacht in der Steinstraße in eine Verkehrskontrolle, wobei die eingesetzten Kräfte direkt Cannabis-Geruch wahrnahmen. Neben Konsumutensilien, die die Beamten bei dem 21-Jährigen sicherstellten, schlug auch ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Eine Blutentnahme durch einen Arzt und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 21-Jährigen erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.