Das Jahr 2023 wird in Bad Waldsee als das Jahr der Krankenhausschließung im Gedächtnis bleiben. Die örtliche Klinik schloss am 19. Juli ihre Tore. Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ist zwar im ehemaligen Krankenhausgebäude untergekommen, ein Ersatz für die Klinik ist das aber nicht. Das Jahr 2023 hat in der Großen Kreisstadt allerdings auch noch andere, positive Nachrichten parat gehalten.

Ohne großes Aufsehen ist die rund 115-jährige Ära des Waldseer Krankenhauses im Sommer zu Ende gegangen. Ein offizieller Abschiedsakt blieb aus, weil das MVZ der Oberschwabenklinik an Ort und Stelle nahtlos die Arbeit aufgenommen hat. Patienten können sich dort zu festgelegten Uhrzeiten untersuchen lassen. Viele Waldseer sind froh über diese Nachfolgelösung, die noch weiter ausgebaut werden soll. Und doch wird die Waldseer Klinik schmerzlich vermisst. „114 Jahre Krankenhaus Bad Waldsee ist eine Zeit, in der vielen Menschen geholfen wurde, sie geheilt wurden oder bis zum Tod begleitet wurden“, sagte beispielsweise SPD-Stadtrat und Krankenhaus-Mitarbeiter Karl Schmidberger. Inbesondere die jüngste Entwicklung in der Großen Kreisstadt wird in Bad Waldsee kritisch gesehen. Die Hausarztsituation stellt sich als herausfordernd dar - und ausgerechnet jetzt gibt es kein Krankenhaus mehr.

Ein trauriger Tag für Bad Waldsee

Der Tag der Schließung wird also noch lange in Erinnerung bleiben. „Natürlich ist der 19. Juli ein besonders trauriger Tag für Bad Waldsee, insbesondere für die bisherigen Beschäftigten unseres Krankenhauses, aber auch für unsere Bürgerschaft und auch für mich ganz persönlich“, erklärte Oberbürgermeister Matthias Henne, der sich gemeinsam mit der Waldseer Bürgerinitiative Krankenhaus lange für den Erhalt der Klinik einsetzte.

Im neuen Jahr wird das ehemalige Krankenhaus außerdem als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das gesamte Thema rund ums Krankenhaus dominierte die Schlagzeilen der Lokalzeitung. Doch auch andere Themenkomplexe sorgten für Gesprächsstoff der SZ-Leser. Dazu zählte der umstrittene Bau-Paragraf 13b. Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts mussten kürzlich begonnene Baugebiete auf Eis gelegt werden. In Bad Waldsee waren davon die Gebiete „Drei-Eichen VI“ in Reute, „St. Michael“ in Mennisweiler und „Rauhe Äcker“ in Mittelurbach betroffen. Der Frust über die Bürokratie war auch bei der Stadtspitze auszumachen.

Baustellen prägten das Innenstadtbild

Das Waldseer Innenstadtbild war 2023 von Baustellen geprägt. Autofahrer, Lkw-Lenker und Radler mussten Umwege in Kauf nehmen und auch in der Altstadt zogen sich die Baugräben durch die Gassen. Das Großprojekt „Altstadt für Alle“ fand auf dem Grabenmühleplatz seinen Abschluss. Das Mobilitätsband - ein Streifen quer durch die Altstadt, der allen zur barrierefreien Fortbewegung zur Verfügung steht - zeugt vom millionenschweren Leuchtturmprojekt, das weit über Waldsees Stadtgrenzen hinaus für Interesse sorgt.

Weitere Großprojekte wurden 2023 auf den Weg gebracht. Hinter dem Erwin-Hymer-Center wird in den nächsten Jahren ein autofreies Wohnquartier entstehen. Und: Der Waldseer Wohnmobilbauer Hymer darf eine neue Halle auf dem Betriebsgelände bauen. Nicht zuletzt haben sich neue Firmen in der Großen Kreisstadt niedergelassen - prominentestes Beispiel ist die Firma Rafi aus Berg, die im Mai den Spatenstich für ihren Neubau im Gewerbegebiet Wasserstall zelebrierten.

Aus dem Schulbereich gab es ebenfalls positive Neuigkeiten: Beim Impuls „1+1=3“ wurde die Arbeit zwischen den Kindertagesstätten und den Grundschulen und folglich für die Waldseer Kinder und Eltern verbessert.

Die Waldseer können feiern

Positiv und heiter ging es 2023 sowohl bei der Waldseer Fasnet als auch beim Altstadt- und Seenachtfest zu. Friedlich und freudig feierte die Festschar die besonderen Anlässe im Veranstaltungskalender der Stadt und machte sich sorgenlose Stunden. „Oifach schee“, war es von den Narren und den Altstadtfestbesuchern gleichermaßen zu hören. Nach den frustrierenden Corona-Jahren mit viele Einbußen stellten die herzerfrischenden Festivitäten eine wahre Wohltat dar.

Zu guter Letzt wurde der beliebte „Bad Waldsee“-Schriftzug am Stadtsee wieder aufgebaut. Sogleich nutzten viele Besucher sowie die Waldseer selbst den Fotopunkt mit den zwei Türmen der Kirche St. Peter im Hintergrund, um einen Schnappschuss zu machen.