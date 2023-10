18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 11 Uhr auf der L 314 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Eine 18 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte die Landesstraße auf einem Gemeindeverbindungsweg von Haidgau kommend in Richtung Maier/Hutters überqueren und übersah dabei den Opel einer Gleichaltrigen, die in Richtung Bad Wurzach fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der BMW, an dem ein Anhänger angebracht war, in ein angrenzendes Feld geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte die Unfallverursacherin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ihr 17-jähriger Beifahrer sowie die 18-jährige Opel-Fahrerin wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war.