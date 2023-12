Gut 150 Landwirte aus Bad Waldsee, Aulendorf und Umgebung haben am Montagabend mit einer „Spontan-Demo“ entlang der alten B 30 bei Gaisbeuren und einer Rundfahrt durch die Kurstadt ihrem Ärger gegen die Sparmaßnahmen der Ampel-Koalition Luft verschafft.

Mit dieser „Nacht- und Nebelaktion“ zeigten sich die oberschwäbischen (Lebensmittel)Erzeuger solidarisch mit ihren Berufskollegen, die tagsüber zu Tausenden in Berlin gegen die Pläne der Bundesregierung protestiert haben. Und sie unterstützten die Ankündigung des Bauernverbandspräsidenten, der einen „heißen Januar“ ankündigte, sollten die bisherigen Vergüngstigungen beim Agrardiesel und die Befreiung von der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge tatsächlich gekippt werden.

Hupende Unterstützung von Lkw-Fahrern

Es war ein eindrucksvolles Bild, als kurz vor 19 Uhr aus allen Richtungen kommend ein Traktor nach dem anderen in Gaisbeuren auf die alte B 30 einfuhr und sich die lange Reihe der großen Fahrzeuge immer wieder neu in Bewegung setzen musste in Richtung Wertstoffhof, weil eine halbe Stunde lang weitere Fahrzeuge anrollten und mit ihren Blinklichtern die Szenerie im Nebel in ein gespenstisches Licht tauchten. Eine unbeteiligte Autofahrerin, die hier entlangfahren wollte, kehrte ob der landwirtschaftlichen Fahrzeug-Übermacht um und rief den Bauern durchs offene Fenster zu: „Recht habt Ihr, das dürft Ihr Euch nicht gefallen lassen.“

Auch viele Lkw-Fahrer auf der B 30 zeigten sich solidarisch mit der verärgerten Berufsgruppe und hupten kräftig. Und in den sozialen Netzwerken gab es am Abend ausschließlich positive Kommentare zum Bauernprotest auf Waldsees Straßen. Ein User schrieb: „Jetzt greift man schon diejenigen an, die dafür sorgen, dass wir etwas zu essen haben. Unsere Regierung sollte sich schämen.“

Die Frustrationsgrenze ist erreicht

Das Organisationsteam um Wilhelm Heine, Matthias Maucher und Klaus Oberhofer aus Dinnenried war überwältigt, dass sich so viele Kollegen nach Feierabend im Stall auf den Weg gemacht haben, um gemeinsam Flagge zu zeigen und der Regierung deutlich zu machen, „bis hierher, aber nicht weiter“ (Heine). So wie Andreas Allgayer aus Zollenreute, der mit Sohn Max auf dem Traktor vor Ort dabei sein wollte. „Wir möchten unsere Solidarität mit den Kollegen am Brandenburger Tor zeigen und die Ampel dazu auffordern, diese Sparpläne zurückzunehmen, weil sie auch hier in der Region bäuerliche Existenzen gefährden“, weiß der Landwirt.

Ihre Sorgen haben die Demonstranten auch dem CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Müller mitgeteilt, der nach Angaben Heines „aus Solidarität mit uns Landwirten“ spontan nach Gaisbeuren gekommen war.

Diese Solidarität und Gemeinschaft heute hier zu erleben, tut uns gut, weil die angedrohten Subventionskürzungen viel zu drastisch sind für uns Landwirte, betonte Heine.

Der Ortsobmann von Reute-Gaisbeuren beim Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben befürchtet, dass auf viele Höfe finanzielle Mehrbelastungen in fünfstelliger Höhe zukommen könnten, sollte die „Ampel“ nicht einlenken, wonach es am Montag bereits aussah in Folge des bundesweiten Protests.

Es geht um die Existenz der Landwirte

Andernfalls hätten die bäuerlichen Betriebe als Erzeuger keine andere Chance, als ihre Lebensmittelpreise anzuheben, was alle Verbraucher treffen würde, die ihrerseits ohnehin stark belastet sind durch Inflation und CO2-Abgabe. Heine hält es deshalb wie sein Präsident Joachim Rukwied: „Sollte sich in Berlin nichts bewegen, dann stehen wir am 8. Januar wieder hier auf der Straße - und wir nehmen beim Protest gerne alle Bürger mit, die ebenfalls den Sparplänen der Regierung ausgesetzt sind.“