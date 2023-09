„13b-Urteil“ betrifft auch drei Waldseer Baugebiete

Auch in Bad Waldsee sind drei geplante Wohngebiete betroffen vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Baurechtsparagrafen 13b, der mit EU-Recht nicht vereinbar sei. Dieser Paragraf erlaubte Wohnbebauung im Außenbereich ohne vorherige Umweltprüfung und ökologischen Ausgleich, wovon viele Kommunen Gebrauch machten. Nach dem Urteil müssen solche Baugebiete aber zumindest vorerst auf Eis gelegt werden, was für großen Frust bei Bauherren, Behörden und Bauunternehmen sorgt.

Die Unzufriedenheit ist groß

In der Kurstadt ist dies nicht anders, wie OB Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy auf Anfrage von Marc Hinder (FW) am Montag im Gemeinderat bekannten. Der Stadtrat wollte wissen, welche Auswirkungen dieses Urteil konkret habe auf die drei betroffenen Baugebiete in Reute, Mennisweiler und Mittelurbach. Ludy führte aus, dass sie auf diese Frage „keine pauschale Antwort“ geben könne, zumal die Stadt aktuell noch auf Empfehlungen des Städte- und Gemeindetages warte, wie Kommunen auf dieses 13b-Urteil reagieren sollten.

„Sobald wir verlässliche Informationen haben, werden wir Sie umgehend unterrichten. Die Unsicherheit ist aber auch bei uns in Bad Waldsee groß, weil es um Vertrauen in die Politik geht und glauben Sie mir, das ärgert einen richtig“, räumte die Bürgermeisterin ein. Ludy hofft auf eine Übergangslösung, damit der in der Kurstadt dringend benötigte Wohnraum möglichst zeitnah doch noch geschaffen werden könne in den drei betroffenen Baugebieten.