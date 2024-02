Die 134-jährige Firmengeschichte geht weiter: Das Schuhgeschäft Geiger in Bad Waldsee übernimmt nun Rosalie Geiger. Damit wird das Familienunternehmen in der fünften Generation fortgeführt. Das ist ein echter Glücksfall für die Geigers und bei weitem keine Selbstverständlichkeit mehr.

„Nein“, sagt Rosalie Geiger auf die Frage, ob es für sie schon immer klar gewesen sei, das Schuhgeschäft der Eltern eines Tages zu übernehmen. Dabei lacht sie herzerfrischend. Ihre Fröhlichkeit ist ansteckend. Als ausgebildete Modedesignerin, Maßschneiderin, Einzelhandelskauffrau und Handelsfachwirtin suchte sie ihr Arbeitsglück zunächst im Textilbereich. Ihr Geld verdiente sie in einem Kleidergeschäft in Ravensburg. „Das Leder hat mir aber gefehlt“, erinnert sich die 31-Jährige und lächelt.

Ab zu den Eltern ins Geschäft

Und so fing sie im Februar 2022 im elterlichen Schuhgeschäft an. Zunächst drei Tage die Woche, dann schnell vier. Sie bringt sich und ihre Ideen ein - ganz zur Freude der Familie. Es passt, wie Rosalie Geiger und Vater Johannes Geiger beim Gespräch im Schuhladen zeitgleich kopfnickend bestätigen. Anfang 2023 fahren Vater und Tochter geschäftlich nach Portugal. Auf einer Landstraße wird die Firmennachfolge spontan geregelt.

„Hannes hat gesagt, er möchte in Rente gehen“, erzählt die Tochter vom damaligen Gesprächsauftakt des Vaters, der ihre Zukunft maßgeblich prägen sollte. Sie könne das Geschäft doch übernehmen.

Ich habe schon überlegt, welche Optionen es gibt. Aber es hat sich für alle gut angefühlt, so Rosalie Geiger, die weiterhin auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen kann.

Vater Johannes bleibt im Hintergrund im Büro, beim Bemalen der Schuhe und im Einkauf tätig, Mutter Susi hilft im Verkauf. Und auch die langjährigen Mitarbeiterinnen Claudia Sommer (34 Jahre im Geschäft) und Kerstin Zehn (fünf Jahre dabei) stärken der jungen Inhaberin den Rücken.

Angefangen hat es im Nebenzimmer im Grünen Baum

Damit geht das 134-jährige Familienunternehmen an die nächste Generation über. Angefangen hat alles in einem Nebenzimmer im Grünen Baum, ehe ein Ladengeschäft im Entenmoos und dann der Umzug auf den Rathausplatz folgten. „Meine Großmutter hat hier dann einen Gemischtwarenladen eröffnet und als mein Vater übernommen hat, wurde ein Schuhladen daraus“, schildert Johannes Geiger die Firmenhistorie am heutigen Standort auf der Hochstatt. „Es ist schon schön, wenn die Leute kommen und sagen: Ich habe schon bei Deinem Großvater Schuhe gekauft“, sagt Rosalie Geiger stolz.

Stolz ist auch Johannes Geiger. Es sei ein großer Glücksfall, dass die Tochter das Familiengeschäft weiterführt - „und heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr“, wie er hinzufügt. „Ich find’s klasse.“ Ein breites Lächeln zeichnet sich auf Rosalie Geigers Gesicht ab.

Unbekümmertheit trotz Verantwortung

Seit Jahresbeginn ist sie nun also für das Schuhgeschäft verantwortlich. Als erste Amtshandlung ließ sie Beschriftungen am Schaufenster anbringen. Dort steht: „Nachhaltig. Langlebig. Bequem.“ „Man sieht von außen, dass wir ein bunter Laden sind. Nun ist auch auf den ersten Blick erkennbar, dass Nachhaltigkeit dahinter steckt.“

Druck verspührt die junge Inhaberin in Anbetracht ihrer neuen Verantwortung nicht. „Ich bin lange genug reingewachsen“, sagt die Waldseerin und ist dankbar um das (Familien-)Team um sich. „Ich habe ein gutes Gefühl und hoffe, dass sich alle in das neue Puzzle einfügen und wohlfühlen können.“

Indes freut sich Johannes Geiger in seinem Ruhestand - sofern er nicht im Schuhladen benötigt wird - auf Entschleunigung und sich Zeit lassen können. Ausführlich kochen, über den Markt schlendern, Fahrradausflüge unternehmen. Oder wie der Schwabe sagt: „dr Weil hon.“

Mit den Kunden wird die Firmennachfolge am 8. und 9. März gefeiert. Wie? Das wollte die Familie noch nicht verraten.