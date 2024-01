Die Hymer-Mitarbeiter in Bad Waldsee haben am Montag gestreikt. Es ist der Auftakt für eine ganze Warnstreikwoche.

Der zweite Termin der Tarifverhandlungen in der holzverarbeitenden Industrie in Oberschwaben hat vergangenen Donnerstag stattgefunden. Die Arbeitgeberseite habe sich nach Ansicht der IG Metall nicht ernsthaft mit den Forderungen der Beschäftigten auseinandergesetzt. Daher hat die IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben am Montag zu den ersten Warnstreikaktivitäten aufgerufen.

Die Beschäftigten von Hymer in Bad Waldsee gaben den Startschuss für die erste Warnstreikwoche, in der die Beschäftigten ihren Forderungen Nachdruck verleihen wollen. Insgesamt haben rund 1300 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Was das genau bedeutet? Wie ein Sprecher der IG Metall erklärt, sind die Mitarbeiter zwei Stunden früher in den Feierabend gegangen.

„Die Arbeitgeber haben ein Angebot unterbreitet, das die vergangenen Leistungen der Belegschaft in keiner Weise anerkennt. Sie übersehen die harte Arbeit und Hingabe, die wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen haben. Dies ist besonders in der Caravanindustrie offensichtlich, in Unternehmen wie Hymer, welche seit Jahren eine historisch starke Phase durchlaufen“, wird Janusz Eichendorff, Mitglied der Verhandlungskommission und Betriebsratsvorsitzender von Hymer in der Mitteilung zitiert und ergänzt:

Der letzte Tarifabschluss lag vor der enorm gestiegenen Inflation. Die Beschäftigten brauchen jetzt mehr Gehalt. Janusz Eichendorff

Sollte dies keine Berücksichtigung finden, könnten sich die Metall- und Elektroindustrieunternehmen in der Region vermutlich bald über zahlreiche Bewerbungen freuen. „Das gilt es zu vermeiden“, macht Eichendorff auf eine mögliche Kündigungswelle aufmerksam.

Zum Hintergrund: Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde 8,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, sowie eine Inflationsausgleichprämie. Die Arbeitgeber hatten ein Angebot vorgelegt, das eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 1000 Euro, auszuzahlen in zwei Schritten, sowie eine tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte um 3,3 Prozent ab 1. September beinhaltet und eine Laufzeit von 25 Monaten vorsieht. Dieses hat die Verhandlungskommission der IG Metall jedoch als völlig unzureichend zurückgewiesen.

Am Donnerstag werden die Beschäftigten von Waldner Laboreinrichtungen in Wangen und Dethleffs in Isny die Arbeit niederlegen.