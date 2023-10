Bad Waldsee

103 Kinder lesen 445 Bücher

Bad Waldsee / Lesedauer: 2 min

Zauberer Mirakuli und Lisa Thomasch gratulieren der glücklichen Gewinnerin des Stand-up-Paddle-Boards, Leni Ella Lerner. (Foto: Stadtverwaltung )

Zum zweiten Mal fand in den vergangenen Sommerferien der Leseclub „Heiß auf Lesen“ in Bad Waldsee statt: „Heiß auf Lesen“ ist ein Leseförderungsprojekt, welches von der Landesfachstelle für Bibliothekswesen koordiniert und in vielen Büchereien in ganz Baden-Württemberg umgesetzt wird.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 11:54 Von: sz