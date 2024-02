Bad Waldsee mit vier Teams bei Jugend forscht!

Am Samstag, 24. Februar, fand in der Donauhalle in Ulm der 21. Regionalwettbewerb „Jugend forscht“/“Schüler experimentieren“ statt. 90 Kinder und Jugendliche waren mit 47 Projekten in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik dabei.

Mit drei zweiten Plätzen und einem dritten Platz sowie dem Sonderpreis für nachwachsende Rohstoffe des Bundesministeriums haben die Gymnasiasten aus Bad Waldsee in Kooperation mit dem Progymnasium Bad Schussenried wieder richtig abgesahnt. Zudem gab es für die Truppe um Frau Birgit Bader-Sickinger auch noch einen Geldpreis von 250 Euro, den Schulpreis der IHK.

In der Sparte „Jugend forscht“ ab 15 Jahren haben beispielsweise Sarah Jobke und Leni Achberger (beide 9c) im Fachgebiet Biologie den zweiten Platz gewonnen (ein erster wurde gar nicht vergeben) mit ihrem Thema „Die kleine Raube Nimmersatt - unser Erfolgsmodell gegen Plastikmüll“. Die beiden konnten nachweisen, dass Wachsmotten, die als Schädlinge für die Bienenhaltung gelten, Plastik fressen. Oliver Roth (Progymnasium Bad Schussenried und zu unserer Gruppe gehörig) belegte in Chemie den dritten Platz.

In der Sparte „Schüler experimentieren“ bis 14 Jahre erhielten Luisa Jobke (7b) und Anita Roth (aus Schussenried) den 2. Platz im Bereich Arbeitswelt. Sie hatten sich auf die Suche nach einem ökologischen Kleber gemacht, hergestellt aus Haushalts- und Lebensmitteln. Carina Bleyer (aus Bad Schussenried) erhielt in der Biologie zum einen den zweiten Platz für ihr Projekt „Gummi aus Löwenzahn“ sowie den oben erwähnten Sonderpreis Nachwachsende Rohstoffe des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Wir danken Frau Bader-Sickinger und dem pensionierten Kollegen Jochen Krüger für die engagierte Betreuung und Begleitung während der Projekte und beim Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch!