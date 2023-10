Backen ‐ Handwerk ‐ Tradition

Am 9. Oktober machten wir uns auf den Weg nach Heiligkreuztal zum „Backseminar“. Von Beginn an waren wir im Backdorf herzlich willkommen. Nachdem sich alle im Eingangsbereich versammelt hatten, wurden wir von Herrn Moritz Uber begrüßt und gleich mit in den Vorführraum genommen. Auf dem Programm standen Dinnete, Bauernbrot und Hefezopf Backen. Man merkte Herrn Uber sofort an, dass er mit Leib und Seele Bäckermeister ist und viel Herzblut in seiner Arbeit steckt. Humorvoll, aber informativ gestaltete er den Nachmittag mit spannenden Einblicken in die anstrengende Ausbildung eines Bäckers. Dabei merkte man deutlich, für ihn ist sein Beruf gleichzeitig seine Berufung. Obwohl viele von uns schon jahrelang backen, konnten wir doch einiges lernen. So hatte er viele praktische Tipps parat und zeigte uns Handgriffe, zum Beispiel wie die Laibe des Bauernbrotes geformt werden oder wie ein Hefezopf gleichmäßig geflochten wird. Natürlich durften wir die leckere Zwiebel-Speck-Dinnete und später auch den Hefezopf genüsslich verzehren. Im Anschluss hatten wir Gelegenheit uns im Laden umzusehen und einzukaufen. Wir waren uns alle einig, dass dies ein sehr schöner gelungener Nachmittag war.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.