Azubis machen virtuelle Haltestellen sichtbar

Weiß gesprühte Symbole auf den Gehwegen der Ravensburger Nord– und Altstadt kennzeichnen die virtuellen Haltestellen von Mobi, dem neuen Mobilitätskonzept der Stadt Ravensburg. Konkret handelt es sich um einen bedarfsorientierten Nahverkehr, der die Bürgerinnen und Bürger mit zwei barrierefreien Kleinbussen und mehr als 100 Abholpunkten, davon 80 virtuelle Haltestellen, einfach, schnell und unkompliziert zum Stadtbustarif ans Ziel bringen soll.

Jeweils zwei Auszubildende der Stadt Ravensburg und der Technischen Werke Schussental (TWS), die die Dienstleistungen für Mobi erbringen, waren gemeinsam unterwegs, um die virtuellen Haltepunkte des Mobi–Verkehrsangebots zu kennzeichnen. Ausgestattet mit Lastenrädern fuhren die Jugendlichen bei dieser einmaligen Aktion durch die Stadt, um die rund 80 virtuellen Haltestellen mit Schablone und Spraydose auf dem Boden zu kennzeichnen. „Die Auszubildenden haben so die Stadt auf eine neue Art und Weise kennengelernt und gemeinsam einmal etwas ganz anderes gemacht“, berichtet Ayashwarya Ramesh Prabhu, Projektleiterin des On–Demand–Projekts Mobi.

Die Bodenmarkierung soll Interessenten und Nutzern des Bedarfsverkehrs Mobi in Ravensburg helfen, die Abholpunkte außerhalb der Bushaltestellen zu finden. „Da das Konzept so neu ist und wir alle am Anfang noch ausprobieren, haben wir für eine Übergangszeit die virtuellen Haltepunkte mit weißen Symbolen markiert. Diese sind zirka zwölf Monate haltbar. Interessierte und Nutzer haben dadurch einen besseren Zugang zum bedarfsorientierten Verkehrsangebot und können sich an ihre gängigen Einstiegpunkte gewöhnen“, sagt Ayashwarya Ramesh Prabhu.

Mobi ist werktags von 7 bis 18 Uhr und an Sonn– und Feiertagen zwischen 13 und 18 Uhr unterwegs. Von der Nordstadt zum Marienplatz, weiter zum Stadion und ans Krankenhaus. Mobi ergänzt den Fahrplan mit kürzeren, flexibleren und individuellen Wegen. Die Buchung und Bezahlung erfolgt über die tws.mobil–App. ÖPNV–Zeitkarten werden anerkannt. Weitere Infos unter www.ravensburg.mobi