Autorenlesung in der Gemeindebücherei in Baienfurt

Am Dienstag, 24. Oktober, dem Tag der Bibliotheken, trafen sich viele Frauen und Männer in der Bücherei in Baienfurt zur Autorenlesung mit Frau Christine Rath (Jahrgang 1964). Die gemütlich eingerichtete Bücherei wirkte sehr einladend für diesen Abend. Frau Marion Stephan begrüßte die Gäste, Elena Stärk, die die Veranstaltung an der Altflöte begleitete, und vor allem Frau Rath mit Ehemann, beide sind extra angereist aus Owingen am Bodensee. Sie betreibt dort ein kleines Hotel. Hier findet sie durch die vielen interessanten Begegnungen mit anderen Menschen neue Ideen für die Romane. Sie las aus ihrem Werk „das Geheimnis der Apfelblüte“ vor.

„Nach einer bitteren Enttäuschung und einem Unfall, bei dem sie das Gedächtnis verlor, verließ die junge Ärztin Amanda vor Jahren ihre Heimat am Bodensee. Nun kehrt sie zurück, um sich ihrem schwerkranken Vater und um die Landarztpraxis zu kümmern. Noch heute kann sich Amanda nicht erinnern, was damals wirklich geschah. Als die Apfelbäume blühen und sie ihrer verbotenen Liebe Lukas begegnet, kehren die Erinnerungen zurück. Doch Amanda hütet ein Geheimnis und die Wahrheit über die Nacht des Unfalls. Was ist geschehen? Was wird aus dem neuen Glück? Was bringt ihr Leben in Gefahr? Spannend!“

Zur Begrüßung und in den Lesepausen spielte Elena Stärk auf der Altflöte wunderbar passende Stücke. Die Bücher von Frau Rath können im Buchhandel erworben oder in der Gemeindebücherei ausgeliehen werden.

Zum Dank an Frau Rath sowie an Frau Stephan überreichten die Vorsitzenden des Frauenbundes Andrea Schorrer und Ursula Stärk Blumen und Pralinen. Eine sehr gut besuchte und gelungene Veranstaltung. Dies wird gerne im nächsten Jahr wiederholt.

Herzlichen dank an Marion Stephan und ihr Team für die gute Vorbereitung der Lesung und an die Gemeinde für deren Unterstützung.