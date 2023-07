Ausflug Gartenbauverein Haisterkirch

Die Anmeldeliste war schnell voll, als der Gartenbauverein Haisterkirch zu einem Busausflug am 1. Juli einlud. Mit einer Stadtrundfahrt durch die einst geteilte Doppelstadt Kempten mit vielen historische Sehenswürdigkeiten und der Führung durch den Duft– und Heilpflanzengarten der Firma PRIMAVERA, Hersteller von ätherischen Ölen und Naturkosmetik in Oy–Mittelberg, war ein interessantes Programm geboten. Bei der Nachmittagspause im Rosenpavillon von Primavera und der Einkehr am Abend kam auch das Gesellige nicht zu kurz. In allem ein gelungener Ausflug und ein nettes Miteinander unter den Teilnehmern.

