Ausflug des Seniorentreffs Ravensburg nach Rorschach

42 Teilnehmer des Seniorentreffs starteten im August morgens mit der BOB–Bahn nach Friedrichshafen. Vor der Fährüberfahrt wurde eine Tafel am Zeppelinmuseum besichtigt. Hans Schaudt erklärte die Tafel, die den „Schweizer–Kindern“ gewidmet ist, welche nach der Not des 2. Weltkriegs von Friedrichshafen aus für einen Tag in die Schweiz verschifft wurden, wo sie mit ausreichend Nahrung und Lebensmitteln versorgt wurden.

Mit der Fähre wurde der See an seiner breitesten Stelle überquert bis Romanshorn. Von dort ging es mit dem Zug weiter nach Rorschach. Wegen der hohen Teilnehmerzahl wurden zwei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe unter Leitung von Bruno Unger besuchte die Sandskulpturen am Seeufer. Die zweite Gruppe fuhr eine Haltestelle weiter zum Forum Würth, wo Elisabeth Klass eine Einführung in das Unternehmen Würth gab. Das Forum Würth Rorschach hat in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum und beinhaltet diverse Unternehmen. Das Gebäude bietet Raum für Veranstaltungen, Workshops, ein Kunst–Café mit Blick auf den See, einen Handwerker–Shop und Kunstausstellungen. Die aktuelle Ausstellung „Wasser, Wolken, Wind“ zeigt eine Vielzahl von Elementar– und Wetterphänomenen. Die Ausstellungsstücke wurden durch ein Handout von Frau Klass erklärt. Zur Mittagspause im Kunst–Café gesellte sich die andere Gruppe dazu.

Im Anschluss schlenderte die zweite Gruppe am Seeufer entlang zum Sandskulpturenpark, wo den internationalen Künstlern bei der Arbeit zugeschaut werden konnte. Die Rückfahrt verlief in umgekehrter Reihenfolge. Alle Zugverbindungen wurden bequem erreicht. Es war eine gelungene Exkursion. Herzlichen Dank an Elisabeth Klass, Hans Schaudt und Bruno Unger für die gute Organisation!