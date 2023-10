Ausflug der Jungmusikanten

Am Samstag, 14. Oktober, machten die Jungmusikanten des Musikvereins Blönried-Zollenreute einen Ausflug in das Palace Freizeitcenter zum Bowling nach Ravensburg. Dort spielten wir in Gruppen mit jeweils fünf bis sechs Kindern und Jugendlichen auf mehreren Bowlingbahnen gegeneinander. Voller Elan und Freude waren alle Kinder und Jugendliche dabei.

Auch die „Jüngsten“ trafen mit Hilfe von seitlichen Absperrungen viele Kegel und besiegten teilweise sogar die „Älteren“ unter uns. Nach zwei Stunden Bowling waren die Kräfte am Ende und der Hunger bereits groß. Wir liefen von der Bowlinghalle in Ravensburg wieder zurück Richtung Bahnhof. Doch bevor es mit dem Zug für uns wieder nach Hause ging, stärkten wir uns im QMuh mit Burgern und Co.