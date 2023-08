Ausbildungsbotschafter im Dienst der Berufsorientierung

Die Industrie– und Handelskammer Bodensee–Oberschwaben (IHK) hat 140 Ausbildungsbotschaftern aus 45 Unternehmen für ihr ehrenamtliches Engagement eine Urkunde des Wirtschaftsministeriums Baden–Württemberg überreicht. Sie alle wurden für ihr Wirken im Dienst der Berufsorientierung im Schuljahr 2022/2023 zur Auszeichnungsfeier in der Kantine der Firma Carthago in Aulendorf eingeladen.

Ausbildungsbotschafter sind selbst Auszubildende und klären in den Schulen über ihre Berufe, Betriebe und Weiterbildungsmöglichkeiten auf. Die Idee hinter der Initiative ist es, den Schülern eine realistische Vorstellung von einer Ausbildung zu vermitteln. Durch ihre authentische Art und ihre Erfahrungen können die Botschafter Jugendliche besser erreichen und motivieren. Ebenso kennen sie die Ängste und Unsicherheiten der Schüler, da sie sich selbst vor nicht allzu langer Zeit mit den gleichen Fragen bezüglich der eigenen beruflichen Zukunft konfrontiert sahen.

„Ausbildungsbotschafter leisten angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels einen wichtigen Beitrag für die regionale Wirtschaft, aber vor allem für eine Berufsorientierung auf Augenhöhe, konkret und verständlich“, so Markus Brunnbauer, IHK–Bereichsleiter Ausbildung. Aufgrund der guten Resonanz zur Initiative sind die Projekttage mit den Ausbildungsbotschaftern bereits ein fester Bestandteil des Berufsorientierungskonzepts in vielen Schulen. Doch auch Unternehmen erkennen zunehmend den Mehrwert und möchten sich durch die Ausbildungsbotschafter aus den eigenen Reihen auf verschiedenen Veranstaltungen präsentieren. Bei bisher über 19.000 Einsätzen im Land konnten Ausbildungsbotschafter mehr als 490.000 Schüler erreichen.

IHK–Koordinierungsstelle für alle staatlich anerkannten Ausbildungsberufe und Ansprechpartnerin für Betriebe, Schulen und Auszubildende in der Region Bodensee–Oberschwaben ist Jovana Bucher, erreichbar telefonisch unter 0751/409212 oder per Mail an [email protected]