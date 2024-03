Ausbilder und Lehrkräfte zu Besuch bei der Firma Kramer

Das diesjährige „Ausbildertreffen der Metall- und Elektroberufe“ fand in den Räumlichkeiten der Firma „Kramer-Werke GmbH“ in Pfullendorf statt. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, wie wichtig den Betrieben, der Kammer und den Lehrkräften der Willi-Burth-Schule, ein regelmäßiger Austausch und eine enge Zusammenarbeit ist. Nach der Begrüßung durch Herrn Heid (Werksleiter Firma Kramer) und dem Abteilungsleiter der Willi-Burth-Schule, Herrn Haberbosch, erfolgte ein Rundgang und die Besichtigung der Firma Kramer. Im Anschluss gab es Informationen zu den neuesten Entwicklungen an der Willi-Burth-Schule sowie aktuelle Zahlen und Statistiken zu unseren Auszubildenden, um einen Überblick über derzeitige Entwicklungen und Herausforderungen zu geben. Auch der Einsatz von Tablets und Digitalisierung im Unterricht war einer der Tagesordnungspunkte. Die Veranstaltung fand ihren Ausklang in einem regen und informativen Austausch, bei dem viele wichtige Themen besprochen wurden. Wir bedanken uns bei der Firma Kramer und allen Beteiligten für den gelungenen Nachmittag.

