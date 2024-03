Aus virtuellem Kapital wird echter Gewinn

Schüler der Gewerblichen Schule Ravensburg haben beim Planspiel Börse erfahren, wie aus virtuellem Kapital echter Gewinn werden kann. Das 41. Börsenspiel der Sparkasse für mehr als 100.000 Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene ist beendet und mehr als 450 Teilnehmer wurden von der Kreissparkasse Ravensburg betreut. 18 Wochen lang nahmen sie an dem Spiel teil und vor allem Schüler der Gewerblichen Schule Ravensburg waren sehr erfolgreich, mit gleich drei Gewinnerteams.

Das Gewinnerteam „Die Wühlis“, hat sein Startkapital von 50.000 Euro auf 61.989,41 Euro erhöht. Damit haben sie das Ziel des Börsenspiels erfüllt, ihr virtuelles Kapital während der Spiellaufzeit durch geschicktes Investment zu maximieren. Gewonnen haben sie einen Geldpreis in Höhe von 800 Euro. Die Hälfte des Gewinns fließt in die Klassenkasse und die andere Hälfte steht den Schülern zur freien Verfügung.

Doch nicht nur der erste Preis ging dieses Jahr an Schüler der Gewerblichen Schule Ravensburg, auch der zweite und dritte Platz gingen dieses Jahr an sie. Der zweite Platz mit der Gruppe „Sandwich“ erhöhte ihr Kapital um mehr als 20 Prozent auf 60.391,25 Euro, das drittplatzierte Team „JuSa96“ um mehr als 19 Prozent auf 59.847,03 Euro. Für den zweiten Platz gab es 600 Euro, für den dritten 400 Euro Preisgeld. Jeweils die Hälfte des Preisgeldes kommt auch hier den Schülern direkt zu Gute und die andere Hälfte geht in die Klassenkasse. Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich.