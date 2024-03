Aulendorfer Kegler zurück im Kampf um den Aufstieg

Nach einer turbulenten Saison sieht es 2 Spieltage vor Saisonende nicht mehr so schlecht mit dem Aufstieg in die Baden-Württemberg-Liga aus.

Am Wochenende vom 23.03 spielten alle Mannschaften für Aulendorf, das Fazit: Tabellenplatz 4 und das Duell gegen den Tabellen 3. steht noch aus. Mit 2 Siegen kann somit noch ein Treppchenplatz ergattert werden.

Das Spiel bei den Freunden vom SKV Brackenheim begann mit einem spannenden Kampf zwischen Pascal Hartwig (574) und seinem Gegner. Leider musste sich Hartwig mit 5 Holz geschlagen geben. Im Startpaar startete zudem auch Mannschaftsführer Chris Lämmle (605) er setzte die erste Marke mit 605, welche im Verlauf der Spiels noch getoppt werden sollte. Seinen Punkt und einige Holz Vorsprung konnte Lämmle mit in den nächsten Durchgang geben.

Im Mittelpaar zeigten Fabian Weber (598) und Kai Lämmle (610) ihre Qualitäten. Weber konnte sich gegen den tagesbesten Brackenheimer Markus Roth (627) nicht durchsetzen. Lämmle tat es hingegen seinem Bruder gleich und sichere einen weiteren Mannschaftspunkt für Aulendorf.

Das Schlusspaar bestand aus den Namensvettern Marco Schmidt (535) und Marco Chioditti (612). Sie mussten einen weiteren Mannschaftspunkt ergattern und den Vorsprung verteidigen. Schmidt kam nicht ins Spiel und unterlag damit seinem Gegner deutlich. Chioditti sicherte sich jedoch nicht nur die Tagesbestmarke für Aulendorf sondern auch den nötigen Mannschaftspunkt zum Auswärtssieg.

Mit 130 Holz Vorsprung und 5 zu 3 Mannschaftspunkten konnte Aulendorf die Punkte in den Kofferraum laden und mit nach Aulendorf nehmen.

In der Osterpause stehen nun Meisterschaften an und danach geht es in einen Endspurt. Am 06.04.2024 steht das Derby gegen den Dauerrivalen KSC Hattenburg an. Die Kegler der SGA würden sich sehr über die Unterstützung von zahlreichen Fans freuen!