Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der L 285 gefordert. Insgesamt drei Autos waren in die Kollision auf der Landesstraße, Höhe Eisenfurt, verwickelt.

83-Jähriger bekommt das Bremsen nicht mit

Wie die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt, war eine 33-jährige VW-Fahrerin in Richtung Reute unterwegs, als sie abbremste, um nach links nach Eisenfurt abzubiegen. Ein nachfolgender 83-Jähriger habe das Bremsmanöver zu spät erkannt und sei mit seinem Dacia auf den VW aufgefahren.

Durch die wuchtige Kollision wurde der Wagen des 83-Jährigen auf die Gegenfahrbahn gelenkt und kollidierte dort frontal mit dem BMW eines entgegenkommenden 19-Jährigen, so der Polizeibericht.

Sowohl der 19-Jährige als auch der 83-Jährige seien leicht verletzt worden. Der Abschleppdienst musste sich um alle drei Fahrzeuge kümmern. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt laut Polizei jeweils rund 15.000 Euro beim Dacia und beim BWM sowie rund 3000 Euro beim VW.