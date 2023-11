Zwei Bands an einem Abend im Irreal

Gleich zwei Bands spielen am Freitag, 1. Dezember, im Irreal in Aulendorf: Jancee Pornick Casino aus Köln und The Kiss’n’Kills aus Ravensburg. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Das Jancee Pornick Casino mixt einen Molotow-Cocktail aus Surfmusik, Rockabilly und 60s Garage Punk, aufgefüllt mit russischer Seele, Adrenalin und Selbstironie. Jancee's furioses Gitarrenspiel kreuzt dabei die Virtuosität von Brian Setzer mit der Energie von Angus Young und wird dabei angetrieben von Slava’s Killerbass und Chris und Stevie’s Drum-Feuerwerk mit der Stärke eines sibirischen Orkans.

Kick-(Br)ass Rock’n’Roll aus dem wilden Süden bieten hingegen The Kiss’n’Kills aus Ravensburg und Ulm mit ihrem sehr eigenständigen und elektrisierendem Mix aus Indie-, Punk- und Kick-Ass-Rock’n’Roll. Was The Kiss’n’Kills von anderen Bands des Genres unterscheidet, ist, dass sie die klassische Rock-Besetzung durch einen Bläsersatz (Posaune, Trompete, Saxophon) erweitert haben, was ihrem Sound einen unverwechselbaren Charakter verleiht, indem es je nach Song zusätzlich für Farbe, Druck und Atmosphäre sorgt. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro.