Zehn Jahre ist es mittlerweile gute Tradition, dass das Team um das Ehepaar Näßler sich für Menschen einsetzt, um der Einsamkeit ein Stück weit entgegenzuwirken. Zwischen Ende Oktober und Ende März wird einmal die Woche der Offene Mittagstisch im Katholischen Gemeindehaus in Aulendorf angeboten.

Zum Festakt waren auch Bürgermeister Matthias Burth, Petra Honikel von der Caritas, Pfarrer i.R Paul Bantle geladen. Ebenso nahmen die beiden ehemaligen Ehrenamtlichen Vera Benz und Getrud Sigg teil, die lange Jahre im Team der Mittagstischbetreuung tätig waren.

Diakon Willy Schillinger begrüßte die Gäste herzlich. Pfarrer Anthony dankte allen, die nicht nur ein großes Herz, sondern auch ein großzügiges Herz haben, um diesen Mittagstisch so veranstalten zu können. Er berichtete von den Überlegungen vor zehn Jahren, wie es überhaupt zum Offenen Mittagstisch gekommen war.

Viele Fragen standen damals im Raum: „Welche Räumlichkeiten kann man nutzen, wie ist es mit der Finanzierung, Hygiene, Personal, Küche und wird es überhaupt angenommen? Wir haben es gewagt, zu starten ‐ durch viele unterstützende Menschen.“ Bedarf war da und Christa Näßler war von Anfang an dabei, dies zu gestalten und zu leiten.

Kreatives Danke von der Stadt

In der Regel kommen etwa 40 Menschen pro Woche donnerstags ins Gemeindehaus. Zur Feierstunde waren es gut 80 Personen, die den Saal mit Wärme und Freude füllten. Bürgermeister Burth freute sich, wertschätzende Worte an das Team richten zu können. Gerade in der heutigen, kurzlebigen Zeit dürfe man so ein Angebot mit Stolz feiern, wenn dies bereits seit zehn Jahren unermüdlich getragen würde.

Das verdiene Wertschätzung, Ausdauer, Fleiß und Mut, so Burth. Für die Arbeit der Freiwilligen möchte sich die Stadt in Form eines Helferfestes bedanken, bei dem sich die Ehrenamtlichen eine Woche lang bedienen und die Seele baumeln lassen dürfen.

Jetzt kommt die Pubertät

Petra Honikel, die den Mittagstisch gut kennt, lobte die gelungene Eingliederung in die Strukturen der Kirche. Nicht nur der Dank war ihr wichtig, sondern auch die Anmerkung, dass man selbst ja auch einiges aus dem Ehrenamt für sich mitnehmen könne. Wenn Menschen sich einbringen, gestalten sie Gemeinschaft.

Dazu braucht es laut Honikel engagierte Menschen. Stadt und Kirche könnten diese Aufgaben nicht alleine stemmen. Die bisherigen zehn Jahre und was jetzt kommen möge, beschrieb sie anschaulich: „Zehn Jahre beschließen die Dekade der Kindheit, jetzt kommt die Pubertät, eine manchmal herausfordernde Zeit“.

Das Team wurde mit Blumensträußen für die Damen und einem Geschenkekorb für Rudolf Näßler, den einzigen Mann im Team, bedacht. Beim anschließenden Essen lief der Austausch bei guten Gesprächen nahtlos weiter.