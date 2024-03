Seit Januar 2014 gibt es in Aulendorf eine Familienbesucherin, die nach der Geburt eines Kindes ein kleines Willkommensgeschenk und ein Informationspaket in die Familien bringt. Das runde Jubiläum war der Anlass für eine Feier am 7. März im Marmorsaal des Schlosses Aulendorf. Ein würdiger Rahmen, wie auch Bürgermeister Matthias Burth bei der Begrüßung betonte.

In Burths Rückblick auf zehn Jahre Familienbesuche wurde deutlich, warum diese Arbeit für die Stadt und die Menschen ein Gewinn ist.

Die Familienbesuche sind nicht mehr wegzudenken aus der sozialen Landschaft Aulendorfs. Die Geschenke stiften eine Identifikation mit ihrem Wohnort, erklärte er.

Hilft beim netzwerken mit anderen Eltern

Zusätzlich bringt die Familienbesucherin Informationsmaterial wie zum Beispiel den Aulendorfer Familienwegweiser mit. Im Gespräch mit den Müttern und Vätern kann die Familienbesucherin auch Fragen der jungen Eltern beantworten und weitere Ansprechpartner sowie Möglichkeiten für einen Austausch mit anderen Eltern nennen.

Die Familienbesuche werden vom Landkreis finanziell mit 30 Euro pro Besuch gefördert. Tamara Unterweger vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Landkreises Ravensburg betonte in ihrem Grußwort die wichtige Schnittstelle der Familienbesuche im Netzwerk der beratenden und verwaltenden Institutionen des Landkreises. So gebe es im Landkreis inzwischen 13 Gemeinden mit Familienbesucherinnen, die sich auch regelmäßig austauschen.

Alle werden herzlich willkommen geheißen

In Aulendorf ist Ulrike Weissenhorn aktuell die Familienbesucherin, die mit großem Engagement und viel Herzblut die Tätigkeit ausübt. Es sei ihr Anliegen, den Menschen respektvoll und freundlich zu begegnen, betonte sie. Keinesfalls möchte sie bei jungen Familien Ängste oder Zweifel schüren, der Besuch sei auch keine Art von Kontrolle. „Ich besuche alle Kinder und heiße sie in der Gemeinde willkommen“, erklärte sie strahlend.

Weissenhorn leitet auch das Offene Elterncafé im Hofgarten. Dies ist seit einigen Jahren ein weiteres Angebot innerhalb des Projekts der Familienbesuche. Es ist ein Ort, an dem man sich trifft und miteinander ins Gespräch kommt. Bei der Familienbesucherin können die Eltern auch ihre Wünsche, ihr Lob oder ihre Kritik an die Stadtverwaltung loswerden: Braucht es Veränderungen bei den Spielplätzen? Funktioniert der Windelsack?

Helferinnen sind geschult

Seit 2014 wurden in Aulendorf 886 Kinder geboren. Mirjam Messner und Andrea Brändle waren Weissenhorns Vorgängerinnen. Alle drei Frauen haben eine dreitägige Schulung besucht, bevor sie mit den frisch gebackenen Eltern sprechen. Darin wurde auch auf den rechtlichen Rahmen hingewiesen, wie zum Beispiel die Schweigepflicht.

Während der Corona-Pandemie stellten sich die Familienbesuche herausfordernd dar. In dieser Zeit war Messner Familienbesucherin. Sie erfand kurzerhand eine Art „Drive-in“ für die Eltern am Hofgarten. Dort konnte man die Willkommenstasche am offenen Fenster abholen, während man mit dem Kinderwagen vorbeiflanierte. Viele hätten das Angebot angenommen, meinte Messner.

Seit 2017 Angebot auch für Zugezogene mit Kleinkindern

Seit 2017 besucht die Familienhelferin in Aulendorf auch Familien, die neu zugezogen sind und ein Kleinkind unter zwei Jahren haben. Gerade für sie sei der Besuch oft ein erster Schritt zur Integration, sind sich Weissenhorn, Brändle und Messner einig. Sie haben inzwischen 136 zugezogene junge Familien besucht und beraten. Was alle drei Frauen verbindet, ist eine große Bereitschaft zu sozialem Engagement, Kontaktfreude und eine hohe Sensibilität für die Belange junger Mütter und Väter.