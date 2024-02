Die Fasnetsmotoren laufen sich bereits ordentlich warm. Richtig glühen werden sie während der Ortsfasnet. Hier ein kompakter Überblick, was man nicht verpassen darf.

Den Auftakt macht der Zunftball mit der Band KAU-Boyz am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle. Nach der Party ist vor der Party, kündigen die in Retro-Jogger gehüllten Bandmitglieder an. Aulendorf darf in die Fasnet rocken.

Am Mittwoch, 7. Februar, kommen dann die Kinder auf ihre Kosten beim Kinderball in der Stadthalle. Los geht es um 14 Uhr.

Mystisch wirds am Hexeneck

Mystisch wirds am Mittwoch, 7. Februar, beim Höhepunkt der Maskenbeschwörung mit anschließender Amts- und Schlüsselgewaltübernahme durch die Narren. Es wird feurig und schauerlich zugehen am Hexeneck unterhalb des Schlosses ab 19 Uhr. Für Neumasken ist dieser Termin ein Muss.

Auf den Donnerstag, 8. Februar, freuen sich vor allem die Schülerinnen und Schüler. Ihre Schule wird gestürmt und sie vom Unterricht für diesen Tag befreit. Das Ganze geht um 10 Uhr los, dicht gefolgt vom Narrenbaumstellen um 10.30 Uhr vor dem Schloss. Der Tag ist dicht gepackt. Um 14 Uhr ziehen die Kinder beim Narrensprung vom Schlossplatz durch die Stadt und um 15 Uhr treffen sich die Narren in der Stadthalle. Mehr Fasnet geht kaum.

Wer noch kann, geht zum Freitagsball am 9. Februar um 20 Uhr in die Stadthalle.

Sogar in der Messe darf es närrisch werden

Etwas besinnlicher, wenn auch kaum ganz ohne Narretei, wird am Sonntag, 11. Februar, um 9.01 Uhr die Narrenmesse in der Pfarrkirche verlesen. Die Besinnlichkeit löst sich beim Großen Narrensprung um 14 Uhr dann vollständig auf. Dann ziehen die Narren allesamt durch den Ort. Entspannter Ausklang ist beim Narrenhock im Anschluss.

Am Montag, 12. Februar, wird beim Pfarrgemeindeball mit der Band „Die Aulendorfer“ in der Stadthalle getanzt und gefeiert.

Die Nachthemden ziehen durch den Ort

Am Dienstag, 13. Februar, ab 18 Uhr geht die Narretei langsam zu Ende. Die Hemdglonker ziehen um 18 Uhr von der Grundschule los. Um 19 Uhr wird der Narrenbaum gefällt, dicht gefolgt vom Kehraus mit der Band Celebrate um 20 Uhr in der Stadthalle. Kurz vor Mitternacht geben die Narren die Amts- und Schlüsselgewalt wieder zurück. Auch die Masken verlieren ihre Magie und werden für ein weiteres Jahr um Mitternacht verbannt.

Wenn die Turmuhr zwölf schlägt, kehrt der übliche Trott nach Aulendorf zurück. Der wunderbare Spuk und Zauber ist vorbei. Doch 2025 wird kommen. Und mit ihm wieder wilde, närrische Tage.