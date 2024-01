Die medizinische Versorgung im Kreis Ravensburg kränkelt und das Jahr 2024 bringt nach anstrengenden Corona- und Kriegsjahren erneut einige Krisen, jede Menge Hektik und Demonstrationen mit sich, auf längere Sicht scheint keine Ruhe einkehren zu wollen. Bei vielen Menschen macht sich Verunsicherung und Unzufriedenheit breit.

Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth hat sich im Jahresinterview mit Karin Kiesel darüber unterhalten und zu unterschiedlichen Aspekten Stellung bezogen. Und er erklärt, wie beim geplanten neuen Ärztehaus sowie bei der Umgestaltung des Stadtparks der Zeitplan aussieht.

Heute: Teil 1 des großen Interviews.

Herr Burth, beim Neujahrskonzert der Stadtkapelle haben Sie in Ihrer Rede den Wunsch geäußert, dass untereinander wieder mehr Empathie und Mitmenschlichkeit einkehrt. Was meinen Sie damit?

Mit einer Geschichte von einem König, der ein Bild von Frieden gemalt haben wollte, wollte ich zum Ausdruck bringen, dass man auch in schwierigen Zeiten Harmonie im Herzen tragen kann. Wir können die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt von Aulendorf aus nicht beeinflussen, aber wir können vor Ort das friedliche Miteinander gestalten.

Im Alltag machen Freundlichkeit, Empathie oder ein nettes Wort sehr viel aus. Mit kleinen Gesten lässt sich Großes bewirken. Wenn alle das beherzigen, würde das wieder zu einem anderen gesellschaftlichen Klima führen.

Wie in Deutschland mittlerweile politische und gesellschaftliche Diskussionen geführt werden beschäftigt mich sehr. In Diskussionen wird viel zu oft die sachliche Ebene verlassen. Ein Beispiel ist die Gender-Debatte, da scheint es nur verhärtete Fronten zu geben.

Wir müssen in der Gesellschaft wieder lernen, andere Meinungen zu tolerieren. Das Wort kommt aus dem Lateinischen von ,tolerare’ und bedeutet ertragen oder erdulden. Man sollte so miteinander sprechen und diskutieren, dass man sich danach noch zu einem Kaffee oder einem Bier zusammensetzen kann.

Und welche Sorgen treiben Sie als Aulendorfer Stadtoberhaupt konkret um?

Die vielen Krisen haben zu Anspannungen in der Bevölkerung geführt. Es gibt ein großes Frustpotenzial und die Verärgerung nimmt zu. Man sieht es an den Bauernprotesten, da entlädt sich nun die Entwicklung der vergangenen Jahre. Da geht es doch nicht nur um Agrar-Diesel, der Aspekt hat nur das Fass zum Überlaufen gebracht.

Was Aulendorf anbelangt: Wir sind eine kleine Kommune und umso wichtiger ist das Miteinander und das gute Klima. Wir müssen Aufgaben gemeinsam angehen, da zählen nicht nur Bürgermeister und Verwaltung, sondern der Gemeinderat und alle Bürgerinnen und Bürger sind gefragt. Das bürgerschaftliche Engagement ist unverzichtbar und aus meiner Sicht auch ungebrochen gut. Aber wir müssen aufpassen, dass das so bleibt und sich nicht verschlechtert.

Apropos verschlechtern: Die medizinische Versorgung im Landkreis hat sich nicht gerade zum Besseren entwickelt. Auch die Situation in Aulendorf ist suboptimal. Was ist beim geplanten neuen Ärztehaus der aktuelle Stand?

Das Wort suboptimal trifft es gut. Die Situation ist kritisch, aber nicht ganz so schlecht, wie es oft dargestellt wird. Das für Aulendorf wichtige Projekt ist ein Lichtblick und der Dank geht an Dr. Schmidt für die Umsetzung dieses Vorhabens.

Das Projekt hat die ersten Verfahrensrunde durchlaufen und der Bebauungsplan-Entwurf wird nach Eingang der Stellungnahmen überarbeitet und im März oder April im Gemeinderat vorgestellt. Dann folgt eine weitere Offenlegung. Vor oder direkt nach den Sommerferien soll der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden.

Das Ärztehaus kann parallel am Baugesuch arbeiten, um dieses zeitnah einzureichen. Grundsätzlich ist es so, dass eine Baugenehmigung erst erteilt werden kann, wenn es für einen Bebauungsplan einen Satzungsbeschluss des Gemeinderats gibt.

Wie lange wird es etwa dauern, bis die neue Praxis öffnen kann?

Das ist schwierig zu sagen und hängt auch davon ab, wie schnell der Projektträger, also das Ärztehaus, Baufirmen und Handwerker findet. Zudem muss das Baugebiet „Auf der Steige Südost“ noch erschlossen werden. Auch die Praxis braucht eine Straße oder Wasseranschlüsse. Nimmt man alle nötigen Schritte zusammen, wird es also noch eine Weile dauern, bis es so weit ist. Grob geschätzt sollte das in ein bis zwei Jahren möglich sein.

Welche weiteren Ideen gibt es, um die medizinische Versorgung in Aulendorf zu verbessern?

Wie zum Beispiel auch beim Breitbandausbau ist bei der ärztlichen Versorgung nicht die Kommune zuständig, sondern in diesem Fall die Kassenärztliche Vereinigung. Die Kommunen sind aber oft diejenigen, die versuchen Lösungen zu finden, wenn es die Zuständigen nicht tun.

Für Aulendorf ein gutes Projekt ist das Primärversorgungsnetzwerk (PVN), das die Stadt gemeinsam mit dem Ärztehaus auf den Weg gebracht hat. Hier wollen wir gerne dran bleiben. Es bringt eine Entlastung für Hausärzte.

Mittlerweile haben sich weitere Sprechstundenangebote dort etabliert, beispielsweise bietet der Kommunale Pflegestützpunkt mit Sitz in Bad Waldsee einmal monatlich Beratungen an. Es kommen stetig weitere Dienste hinzu im Bereich ambulante Pflege und medizinische Versorgung. Bis 31. Mai läuft die Finanzierung des Landes noch, wie es danach weitergeht ist unklar. Eventuell gelingt es uns, das Projekt um zwei Monate zu verlängern.

Leider gibt es bisher keine anderen Fördermöglichkeiten. Das Ärztehaus kann aber diese Leistungen nicht regulär abrechnen. Die Frage nach der Finanzierung stellt sich also.

Könnte die Stadt finanziell in die Bresche springen?

Nein, die Stadt kann das Projekt dauerhaft nicht allein bezahlen und es ist auch keine kommunale Aufgabe. Derzeit liegt der finanzielle städtische Anteil bei zehn Prozent. Sollte die Finanzierung allein bei der Stadt liegen, wären es etwa 100.000 Euro pro Jahr. Das ist viel Geld für einen Bereich, für den eine Kommune nicht zuständig ist.

Es wäre jedoch schade, wenn dieses Projekt, das nach einer Anlaufzeit nun richtig gut funktioniert, nicht weitergeführt werden könnte. Da sind sich alle einig. Eventuell findet sich eine Lösung zusammen mit der Solidarischen Gemeinde.

Kommen wir noch zu einem anderen Vorhaben, das das Stadtbild für Jahrzehnte prägen wird und viele Bürger betrifft: Die Umgestaltung des Stadtparks. Wie sehen die weiteren Schritte aus?

Im November hatte der Gemeinderat die nächsten Arbeitsaufträge beschlossen. Darin sind die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung und dem Leitkonzept eingeflossen. Zum einen geht es um die Planung für einen Treffpunkt im Park beim Minigolf. Die Feinplanung wurde bereits in Auftrag gegeben und bis zu den Ergebnissen wird es ein paar Monate dauern. Parallel schauen wir, wie die Minigolf-Anlage erneuert werden kann und um welche Kosten es geht. Hier sind zudem viele Abstimmungen mit dem Denkmalamt nötig.

Beide Bausteine, also Treffpunkt im Park und Minigolf-Anlage, werden in 2024 noch nicht umgesetzt werden können, sondern befinden sich in der Planungsphase. Die ersten sichtbaren Umsetzungen könnten in diesem Jahr eventuell im Bereich der Wegeführung erfolgen, hier hatten wir bereits ein Planungsbüro beauftragt.