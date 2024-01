Früher galten Tennis und Golf als elitäre Sportarten. Ein richtig teures Hobby ist inzwischen Skifahren - viele Menschen können sich das nicht mehr leisten. In dieser Saison sind die Preise in den Skigebieten nochmals gehörig angehoben geworden.

„In Ischgl kostet eine Tageskarte am Lift kostet nun 72 Euro“, benennt Thomas Wenzel von der Wintersportgemeinschaft (WSG) Aulendorf ein Beispiel. Dazu kommen gestiegene Übernachtungs- und Hüttenpreise.

Kostete ein Skitag vor zehn Jahren noch etwa 100 Euro, seien es heutzutage bis zu 170 Euro pro Tag. Neben Schneemangel sind die hohen Preise nach den Corona-Zwangspausen ein Grund, warum Wintersportvereine weniger Zulauf haben.

Viele Veränderungen

Die Wintersportgemeinschaft der SG Aulendorf bietet immer im Januar rund um Dreikönig dreitägige Ski- und Snowboardkurse für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene in Mellau in Damüls an. Am Samstag in der Woche drauf findet stets der Abschlusstag mit Rennen, Siegerehrung und gemeinsamem Ausklang statt - in diesem Jahr am 13. Januar.

Während diese Rahmenbedingen seit Jahren gleich sind, hat die WSG mit einigen Veränderungen zu kämpfen: Weniger Teilnehmer, gestiegene Preise für Busse und Lifte sowie unsichere Schneebedingungen.

Weniger Teilnehmer bei Skikursen

„Früher waren es immer so um die 120 Teilnehmer, jetzt liegen wie bei etwa 90 Leuten“, berichtet Abteilungsleiter Thomas Wenzel von einem Rückgang um ein Viertel. Weil die Preise für die Busse, die die Teilnehmer an den Kurstagen täglich ins Skigebiet und wieder zurück bringen, so gestiegen sind, sind in diesem Jahr nur 13 Kursteilnehmer mitgefahren.

„Der Rest reist zum Großteil selbstständig mit dem Auto an, aus ökologischer Sicht ist das natürlich nicht so gut. Manche übernachten auch im Skigebiet, aber nicht so viele, weil die Preise ebenfalls gestiegen sind“, so Wenzel. Bei 108 Euro liegt der Preis für die Fahrten mit dem Bus - für alle vier Kurstage. Nicht ganz billig.

Liftkarten sind über den Verein günstiger

Günstiger als im selbstständigen Eigenkauf kann die WSG den Teilnehmern dafür die Liftkarten anbieten: Erwachsene zahlen für Mellau-Damüls pro Tag 58 Euro, Jugendliche 53 Euro und Kinder 33 Euro. Zum Vergleich: Als Nicht-Kursteilnehmer würde eine Tageskarte für einen Erwachsenen 66 Euro kosten.

Hinzu kommen die Kosten für den Skikurs selbst. Die halten sich bei der WSG in Grenzen. Für vier Tage zahlen erwachsene Nichtmitglieder 115 Euro. SGA-Mitglieder bekommen den Kurs zum Frühbucherpreis für 75 Euro oder regulär für 95 Euro.

Im Einsatz sind rund 30 bis 35 Ski- und Snowboardlehrer der WSG sowie fünf bis acht Helfer. „Während Corona konnten keine Kurse stattfinden, das sorgte für eine ziemliche Delle in unserer Abteilung“, erzählt Wenzel. Umso wichtiger sei, dass die Skiausfahrten, bei denen neben Aulendorfern auch gerne Wintersportler aus Ravensburg, Waldsee oder Schussenried dabei sind, wieder regelmäßig stattfinden können.

Neue Mitglieder gewinnen ist ein Ziel

„Um die Abteilung belebt zu halten und um neue Mitglieder zu gewinnen.“ Gerade weil in der Regel viele Kinder teilnehmen, legt die WSG viel Wert auf die Kurse. „Bei uns können Bambinis schon ab fünf Jahren mit, sonst ist es eher ab sieben Jahren üblich.“

Im vergangenen Jahr konnte der Kurs nach der Coronazeit wieder stattfinden - und musste dennoch kurzfristig abgesagt werden. Schneemangel machte es nicht möglich. Dafür gab es kurzfristige Ersatztermine im Februar. Wenzel hat in den vergangenen Jahren beobachtet, dass sich die Schneeverfügbarkeit immer stärker verändert. „Mittlerweile schneit es oft erst später in der Saison, die nun auch häufig bis in den April hinein geht.“

Den Skikurs von Anfang Januar grundsätzlich auf ein anderes Datum zu verschieben, sei aber derzeit nicht geplant. „Rund um Dreikönig haben viele Leute frei, daher passt es. Im Februar ist Fasnet, das geht nicht so gut, außerdem ist es in den dazugehörigen Ferien sehr voll auf den Pisten“, erklärt Wenzel. Für März oder April stelle sich die Sinnfrage: Was bringt so spät in der Saison noch ein Anfängerkurs? Zudem seien im Frühjahr viele Familien anders verplant.

Schnee wird immer seltener

Weil es allgemein nicht mehr so viel Schnee gibt - in den Bergen, aber auch zuhause vor der eigenen Haustüre - verliert der Skisport laut Wenzel an Attraktivität.

Sobald es draußen schneit, gehen die Leute raus und denken wieder an ihren Schlitten oder ihre Skier. Aber ist das nicht der Fall, denkt man gar nicht mehr so daran und macht eher grundsätzlich andere Sportarten. Thomas Wenzel

Um als Abteilung auch für Nichtmitglieder interessant zu bleiben und sich abseits des Schneesports breiter aufzustellen, bietet die WSG weitere Aktivitäten an: Badminton, den „Fitness-Cocktail“ und Radfahren. Speziell für den Sommer wird nach Angaben von Wenzel derzeit ein Programm für Jugendliche erarbeitet.