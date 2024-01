Wie Brauchtum Aulendorf begeistert

In der bunt geschmückten Aulendorfer Stadthalle sprangen am Samstagmittag die sogenannten „Kids Sprunghexen“ auf der Bühne herum, die Halle selbst war närrisch bunt geschmückt. Überall wurde geschwätzt, aber auch geschafft, gewerkelt und genäht und sogar geschnitzt. „Alles rund um Häs und Tradition hat hier seinen Platz“, erklärte Maskenwart Kai Gehnen.

Im vergangenen Jahr wurde der Brauchtumstag ins Leben gerufen und war damals schon sehr gut besucht. Die schönen Kunstwerke der Kindergartenkinder zum diesjährigen Fasnetsmotto „Mir feirat a schrillwildbunte Fasnetszeit mit Kiez, Alster und großer Freiheit“ schmückten 2024 den Eingangsbereich. Und auch dieses Jahr konnte man beim Häsflohmarkt sein eigenes Faschingskostüm vervollständigen: vom Pelzmantel bis zum eventuell am Häs noch fehlenden Fetzen gab’s so gut wie alles zu kaufen.

Schellenstab selber basteln

In der Halle selbst war in jedem Eck und zwischendrin viel Interessantes über Häs und Masken zu erfahren. Die Besucher durften selbst aktiv werden und sich zum Beispiel ein „Geschell“, also einen Schellenstab, basteln. Dieser Schellenstab gehört zu den „Fetzle“, wie eine der insgesamt fünf Gruppen der Aulendorf Narrenzunft genannt wird. Die Kinder konnten sich schminken lassen. Große Ballen bunter Stoffe in leuchtenden Farben konnten bewundert werden, und es waren die schönen Tücher der Eckhexen ausgestellt.

Maskenschnitzer Ernst Bendel schabte und schnitzte an einer schon gut erkennbaren Eckhexenmaske herum und ließ sich gern über die Schulter schauen. Er erzählte, dass Lindenholz zum Schnitzen sehr gut geeignet sei, dass aber die Weymouths-Kiefer noch mehr Vorteile habe, weil deren Holz sehr leicht, aber trotzdem stabil und gut zu bearbeiten sei. Bendel braucht für eine Maske zwischen zehn und fünfzehn Stunden. Er habe schon für 50 unterschiedliche Zünfte Masken hergestellt, erzählte Bendel. Im vergangenen Jahr hat der Maskenschnitzer 260 Masken gefertigt, soviel wie nie zuvor. „Da macht man nichts anderes mehr“, so Bendel weiter.

Mehr Wertschätzung dank Pandemie

Kai Gehnen, der Aulendorfer Maskenwart, freute sich am Samstag genauso wie Zunftmeister Flo Angele über die vielen Besucher, die ihren Spaß in der Stadthalle hatten. „In der Zeit, als wegen der Coronapandemie nichts gemacht werden durfte, da haben die Leute einfach gemerkt, was fehlt“, erzählte der Maskenwart. Die Wertschätzung für Brauchtum und Tradition sei wieder gestiegen. Auch aus diesem Grund habe es dieses Jahr wohl so viele Anmeldungen wie schon lange nicht mehr gegeben.

Mehr als 2100 Mitglieder, davon 1600 aktive Hästräger, hat die Narrenzunft laut Gehnen. „Es werden öfters mal von Oma oder Opa die alten Masken ausgegraben und an die Jungen weitergegeben, das ist natürlich eine schöne Entwicklung“, so Gehnen.

Für den Nachwuchs ist gesorgt

Auf der Bühne positionierten sich inzwischen noch einmal die jungen Sprunghexen mit ihren „Hexentrainern“ Jesse, Michi, Marion, Helge und Ferdi und genossen den Applaus. Ihre Aufführung war ein voller Erfolg und kam gut an beim Publikum. Das motiviert die acht- bis 14-jährigen „Kids Sprunghexen“ mit Sicherheit für die nächste Aktion und wird ihre Begeisterung für Brauchtum und Tradition steigern. Nachwuchssorgen habe man nicht, erklärte Kai Gehnen. Das war am Samstag beim Brauchtumstag in der Stadthalle unschwer zu erkennen.