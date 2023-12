Auto, ferngesteuert, inklusive Bestellnummer prangt auf einem gelben Papierstern. In dieser nüchternen Beschreibung steckt viel Sehnsucht und der große Traum eines kleinen Kindes. Mit etwas Glück wird bald jemand diesen Stern auswählen und das Auto kaufen, schön verpacken und bei der evangelischen Kirche in Aulendorf abgeben. Der kleine Papierstern ist Teil der Sternefunkeln-Aktion.

Das Projekt der beiden Aulendorfer Kirchengemeinden ermöglicht auch dieses Jahr persönliche Wünsche für Kinder, die normalerweise keine Berge von bunten Geschenkpaketen unter dem Baum vorfinden. Das Vorgehen ist kreativ und einfach. Ein Stern pro Kind - dieses Jahr sind es mit 148 Kindern besonders viele - und pro Stern ein Wunsch. Geschenkpate werden ist ebenfalls simpel.

Sterne dürfen ab 1. Advent gepflückt werden

Die Wünsche der Kinder wurden von Diakon Willy Schillinger und Birgit Schaaf gesammelt und auf die Sterne aufgeschrieben. Über bekannte Netzwerke von Kirchen oder sozialen Einrichtungen wird sichergestellt, dass die Geschenke denen zukommen, die es brauchen. Wer als Patin oder Pate mitmachen möchte, sucht sich einen Stern aus, kauft das entsprechende Geschenk und bringt es verpackt bis zum 14. Dezember in eins der Pfarrämter. Der Stern fungiert als Grußkarte.

Die Papiersterne hängen ab dem 1. Advent in beiden Kirchen aus, die auch unter der Woche offen sind. Kostenpunkt sind um die 30 Euro. Wer einfach nur spenden möchte, darf das auch tun. Dann kümmern sich die Kirchen um den konkreten Kauf. Wichtig ist, dass am Ende keines der Kinder leer ausgeht.

Kinder können fantastisch ehrlich und pragmatisch sein. Gerade wenn es um Weihnachtswünsche geht. Aber wozu auch selbstlos einen vagen Wunsch aufschreiben, wenn es mit einer präzisen Bestellnummer für das heißersehnte ferngesteuerte Auto viel besser geht? Da könne nicht viel schief gehen, finden Schillinger und Schaaf und sind von den genauen Vorstellungen der Kinder begeistert. Viele der Geschenke können in den Geschäften direkt in Aulendorf gekauft werden.

Schenken im geschützen Raum

Den Organisatoren ist der persönliche Schutz der Kinder und Familien wichtig. Daher können keine Rückschlüsse von Stern auf Kind geschlossen werden.

Im vergangenen Jahr waren alle Sterne in der katholischen Kirche vergriffen. Das bedeute aber nicht, dass die Aulendorfer Katholiken großzügiger seien, betont der Diakon lachend. Vielmehr seien sie einfach in der Überzahl. Ein reges Hin- und Herlaufen zwischen den beiden Kirchen war im Winter 2022 die Folge. Auch so kann Ökumene angestoßen werden.

Startschuss für die Aktion ist der Erste Advent. Und wenn die Kinder ihre Geschenke abholen, sei das der schönste Moment, findet Schaaf. Da funkeln die gelben Papiersterne mit den begeisterten Augen der Kinder um die Wette.

Wer spenden möchte, kann dies hier tun: Katholische Kirchengemeinde St. Martin: DE25 6505 0110 0055 2015 55 oder Evangelische Thomasgemeinde: DE78 6006 9303 0040 9150 00.