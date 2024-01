Kurzweilig und spannend hat Martin Gallasch bei der närrischen Schlossführung seinen überquellenden Fundus an Wissen aus den Bereichen Geschichte, Religion und Kultur zu einem äußerst interessanten Einblick in die historische Entwicklung der Fasnet verknüpft. Dass dabei auch durchaus Hörenswertes zur Geschichte des Aulendorfer Schlosses vorgetragen wurde, erlebten die 25 Teilnehmer, die am Samstagmorgen bei strahlendem Sonnenschein Schlag 11 Uhr im Schlossinnenhof zusammen gekommen sind.

Schlossführer im Schlafrock

Dort erwartete sie ein im weißen Schlafrock gewandeter Gallasch, der unschwer als Hemdglonker zu erkennen war. So mannigfaltig wie die Baustile des Aulendorfer Schlosses von der mittelalterlichen Burganlage bis zum repräsentativen Barockbau reichten, so vielfältig sind auch die historischen Einflüsse, die über Jahrhunderte auf das Werden und Gedeihen der Fasnetsbräuche eingewirkt haben. Gallasch kannte sie alle und schöpfte eloquent aus Bibelzitaten, alten Urkunden und Chroniken.

Empfohlene Artikel Fasnet 2024 Fasnet im Landkreis Ravensburg – die wichtigsten Termine q Kreis Ravensburg

Hinlänglich bekannt dürfte eine gewisse Beziehung zwischen kirchlicher Fastenzeit und letztmaliger Gelegenheit zu ausschweifendem Konsum in den Tagen davor sein. Ein Jahrhunderte lang gepflegter Brauch, in dem die Metzger keinen unwesentlichen Anteil an der Durchführung hatten, waren sie doch vom 40-tägigen Fleischverzicht recht unmittelbar betroffen. Eine kleine Reminiszenz an ihre Rolle ist die in vielen Zünften allgegenwärtige Saublodder.

Gottesstaat und Teufelsstaat

Im 14. Jahrhundert erfolgte dann eine Neuinterpretation der Fasnet durch die kirchlichen Prediger im Fahrwasser des Augustinus, die sich auf dessen Unterscheidung in Gottesstaat (die Fastenzeit) und Teufelsstaat (die Fasnet) bezogen. Fortan wurde in der Fasnet die verkehrte, ja die teuflische Welt inszeniert, und so war es auch keine große Überraschung, wenn Gallasch erklärt, das Teufelsmasken die ersten nachgewiesenen Verkleidungen sind. Anstelle des Teufels tritt mit der Zeit die populärere und freundlichere Figur des Narren, der aber genauso für das Verkehrte in der Welt steht und dessen Attribute durchaus den „Teufelsstaat“ versinnbildlichen (Eselsohren der Narrenkappe, Schellen und Hahnenkamm).

Beim Schlossrundgang hat die Gruppe von Gallasch inzwischen einiges über Aufstieg des Hauses Königsegg und auch über den Niedergang in der napoleonischen Ära erfahren. Vom Mittalterschloss über den Renaissancebau führte der Weg in den Barockflügel mit Marmorsaal und opulentem Treppenhaus. Hier wartete eine Aulendorfer Eckhex auf die Gruppe, und die Gäste lauschten hochkonzentriert den Ausführungen von Gallasch, denn das närrische Prinzip der verkehrten Welt trifft man auch im Angesicht der Eckhex.

Was das Schörkele bedeutet

Auf ihrer Stirn prangt ein spiegelverkehrtes Fragezeichen, genau an der Stelle, in der die Offenbarung des Johannes das Teufelsmahl beschreibt. Erst jedoch unter Einbeziehung des Narrenspiegels und der dadurch möglichen, narzisstischen Selbstbetrachtung wird aus der Rune der Eckhexe ein Fragezeichen. Für Gallasch eine typische Narretei, denn der Narr sei stets selbst Teil des Geschehens. Im barocken Marmorsaal trifft die überflüssige Opulenz barocker Dekorationsliebe auf das Schnörkele. „Niemand braucht Barock, aber ohne geht’s nicht“, erklärt Gallasch, „und dasselbe gilt auch für das Schnörkele.“ Das Schnörkele als Stickverzierung auf dem bunten Gewand, das Schnörkele als Hutform und das Schnörkele als Aulendorfer Sonderform der Brezel - alles Zeichen der Lebensfreude schlechthin.

Bliebe noch die Frage, warum Gallasch ausgerechnet als Hemdglonker 80 Minuten lang durch das Schloss geführt hat? Auch hier nochmals das Prinzip der verkehrten Welt, anschaulich erläutert im gelben Salon des Schlosses. Hier gibt es Innenfensterläden, mit denen seinerzeit die Herrschaften ihre Privatsphäre vor den neugierigen Blicken der gegenüber wohnenden Hofbeamten schützten. Das Private gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ganz anders in der Fasnet, und was wäre privater als das Nachtgewand? Eine schlichte, aber von Grund auf närrische Kostümierung, die Gallasch gerade deshalb besonders gerne trägt.