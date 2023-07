Was man über den Fuchsbandwurm wissen muss

Was ist mit dem Fuchsbandwurm? Diese Frage stellen sich Jahr für Jahr Obstliebhaber, die am liebsten noch auf dem Feld in die frisch gepflückte Erdbeere beißen möchten. Die Bedenken sind nicht unbegründet.

Denn die Parasitenerkrankung gilt als gefährlichste Parasitenerkrankung Europas, hält Professorin Beate Grüner vom Universitätsklinikum Ulm bei ihrem Vortrag am Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf fest. Die Krankheit, die in der Fachsprache als alveoläre Echinokokkose bezeichnet wird, kommt in Deutschland aber äußerst selten vor. Unbehandelt kann sie allerdings zum Tod führen. Wie man sich davor schützen kann.

Händewaschen hilft

Vor allem Landwirte seien ob ihrer Arbeit im Freien am meisten gefährdet, mit dem Parasiten in Berührung zu kommen, betont die Expertin. Aber auch bei der Gartenarbeit zu Hause könnte man dem Fuchsbandwurm, den der Fuchs durch seinen Kot verbreitet, begegnen.

Die darin enthaltenen Parasiteneier werden so häufig vom Menschen über den Mund aufgenommen — und das ganz unbemerkt. Später setzt sich der geschlüpfte Parasit im schlimmsten Fall an der Leber an. Im Laufe der Zeit können dort schwammartige Tumore entstehen, die das Organ stark schädigen können. Wer also im Garten gearbeitet hat, sollte sich danach gleich die Hände waschen.

Nicht viele Fälle pro Jahr — Baden–Württemberg ist aber ein Zentrum

Die Fuchsbandwurm–Krankheit ist aber selten — gerade einmal zwischen 50 und 60 neue Fälle werden pro Jahr bei Menschen in Deutschland diagnostiziert.

Aber vor allem Baden–Württemberg und Bayern sind die Lieblingsländer des Parasiten, betont Grüner.

Hier sei das Vorkommen mehr als dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt. „Glücklicherweise erkranken aber nicht sehr viele“, so die Ärztin. Von 100 infizierten Personen entpuppt sich nur eine als „wahrer“ Fall. Die anderen 99 seien resistent. Die Gefahr ist zunächst einmal gering. Doch Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Warum man auch aufs Haustier achten sollte

Obwohl aber nach wie vor der Fuchs für bis zu 60 Prozent der Infektionen beim Menschen verantwortlich ist, sollten auch Hundehalter wachsam sein. Wälzt sich der Hund beim Waldspaziergang in Fuchskot, könnte der Mensch bei der anschließenden Streicheleinheit ebenfalls mit den infektiösen Fuchsbandwurmeiern in Berührung kommen. Obendrein sollten die Haustiere regelmäßig entwurmt werden, rät Grüner.

Und was ist nun mit der Erdbeere?

Bei ungewaschenem Obst und Gemüse sollte man ebenso Vorsicht walten lassen, betont sie. Was bodennah wächst, sollte vor dem Verzehr unbedingt gut gewaschen werden. Auch Temperaturen über 60 Grad machen dem Parasiten laut Grüner den Garaus.

Diagnose in den meisten Fällen eher zufällig

Trotzdem infizieren sich immer wieder einzelne Menschen. „Mehr als 50 Prozent sind dabei Zufallsbefunde“, erklärt sie. Ein Drittel komme mit Symptomen wie Oberbauchschmerzen, ein Druckgefühl, Schmerzen beim Einatmen, aber auch Gelbsucht oder ein Juckreiz können auftreten.

Weil der Mensch an der befallenen Leber keinen Schmerz verspürt, könne der Fuchsbandwurm unter Umständen auch lange unbemerkt bleiben. Zudem ist die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Infektion und Auftreten von Symptomen, bei der Fuchsbandwurm–Krankheit lang: Die Expertin spricht von 5 bis 15 Jahren.

Bei Diagnose meist gut behandelbar

Die Fuchsbandwurm–Krankheit sei inzwischen allerdings von einer tödlichen Krankheit zu einer mit Eingriffen und Medikamenten gut kontrollierbaren Infektion geworden, so Grüner. In einigen Fällen können die infizierten Teile der Leber operativ entfernt werden. Falls nicht, brauche ein Großteil der Betroffenen allerdings eine medikamentöse Therapie. „Das Langzeitüberleben der Patienten ist gut“, hält Grüner fest. „Aber die Heilungsraten sind gering.“ Diese liegt gerade einmal bei 30 Prozent.

Künftig sei mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Auch, weil sich die Gebiete, in denen der Fuchsbandwurm vorkommt, zunehmend ausweiten. Prävention sei daher enorm wichtig, so Grüner. Da helfe oft schon das Händewaschen.