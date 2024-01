Die beiden Aulendorfer Zunftmeister packt das Fasnetsfieber jährlich aufs Neue. „Das ist gerade ungeschickt, gibt’s nicht“, sagt Florian Angele lachend. Und auch wenn er und Michael Weißenrieder seit mehr als 40 Jahren das närrische Fasnetstreiben mitmachen, Gänsehaut bekommen die beiden Aulendorfer trotzdem jedes Mal.

Angeles Zuhause atmet die Fasnet. Die Decke im Wohnzimmer ist dicht mit bunten Stofffetzen und kleinen Papierlampions behängt. Im Eck steht eine samtene Fahne der VSAN, die einen kurzen Ausflug in Angeles Zuhause machen durfte und nun wieder an ihrem Ursprungsort ist. Auch eine Jesusfigur auf der Fensterbank trägt einen Strohhut und hat eine Luftschlange umgehängt. Zahlreiche Häser hängen auf einem mobilen Ständer.

Fasnet in jedem Winkel des Hauses

Gefragt, was die Aulendorfer Fasnet ausmache, sagt er:

Wenn man dabei sein will, kann man dabei sein. Man wird gleich integriert.“ Florian Angele

Er rät Unbedarften, sich am besten einer Clique anzuschließen und einfach mal mitzumachen. Ein bisschen auf Probe „Häs-Jucken“ sozusagen. Wem auch das zu viel ist, der bastelt sich sein Kostüm wie die Ulkgruppen. Über Vereine komme man auch gut rein, rät Weißenrieder. Er erzählt von einem schwedischen Freund aus dem Fußball, der beim Gumpigen begeistert jährlich mitmache.

Angele schätzt inzwischen die im Vergleich zu Waldsee etwas kleinere Fasnet. Probleme in eine Wirtschaft reinzukommen, vor lauter Touristen, das gebe es in Aulendorf nicht.

Ein besonderer Moment sei das Zusammentreffen auf dem Schlossplatz am Gumpigen. „Das ist ein mords Hallo“, erzählt Angele. „Wenn aus dem Knäuel aus Menschen ein Umzug entsteht, das ist für mich jedes Jahr faszinierend.“

Lockerer und humorvoller Umgang

Auf das gleiche Motto in Waldsee - Hamburg - angesprochen, witzeln die beiden spontan los: In Altshausen gebe es einen Ball, den Inhaftiertenball, da sei das Motto auch Hamburg. Wahrscheinlich hätten sich Waldsee und Aulendorf das dort abgeschaut.

Eine gewisse Lässigkeit, auch das sei die Aulendorfer Fasnet. Die beiden nehmen das närrische Treiben durchaus ernst, und trotzdem sehen sie es locker und humorvoll. Angele erzählt, er hätte kurz darüber nachgedacht, das Motto etwas zuzuspitzen und nur „Sankt Pauli“ zu wählen. Aber gerade die größere Gestaltungsfreiheit sei das Tolle. Er erzählt begeistert von einer Familie, die im Jahr des Spanienmottos als gesamte Paella gegangen sei. Die Kinder als Meeresfrüchte, die älteren als Köche.

Neu war im vergangenen Jahr der Brauchtumstag. Was als eher gemütliche Veranstaltung gedacht war, wurde ein riesiger Erfolg. Der Andrang war so groß, dass dieses Jahr eine richtige Bewirtung stattfinden soll. Auch der Maskenschnitzer, der letztes Jahr verhindert war, wird da sein. Die etwas verstaubt klingende Veranstaltung ermöglicht spannende Einblicke in Traditionen wie das Schnörkele sticken. Es gibt einen Flohmarkt für Kostüme und eine Bildervernissage des Kindergartens. Auch der Blick ins Archiv wird jedes Jahr angepasst.

Höhepunkt ist das Hexeneck

Die Hauptfasnet aber ist und bleibt das Herzstück der närrischen Tage in Aulendorf. Wenn sich am Fasnetsmittwoch die Dunkelheit langsam um das Schloss legt und der Feuertanz am Hexeneck beginnt, steigt die mystische Atmosphäre. Die Kirchturmuhr schlägt sieben und der Fanfarenzug fängt an zu spielen. Dieser Moment ist ein ganz besonderer. „Das ist Wahnsinn“, sagt Angele fast andächtig. Weißenrieder stimmt zu: „Da läufts einem kalt den Buckel runter.“

Die Aulendorfer Fasnet ist das eine. Die ganz persönliche Verbindung der beiden Zunftmeister zur Fasnet das andere. Darum gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der für sie die Fasnet verkörpere, holt Weißenrieder ein kleines hölzernes Hexengesicht an einem Stock hervor. Diese Marotte sei sein persönlicher Fasnetsgegenstand. „Damit mache ich meine Maskenbeschwörung.“ Auch Angele hat sich Gedanken gemacht, was sein persönliches Fasnetsstück sei. Über seinem Stuhl hängen ein paar lange Unterhosen und ein warmer Fleecepulli.

Narr bleibt eben Narr. Dann wird er wieder ernster. Die imposante Holzmaske, das sei sein Fasnetsgegenstand. „Der Ursprung von allem“, betont Angele.