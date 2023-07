Was beim Aulendorfer Schloss– und Kinderfest alles geboten ist

Flohmarkt, Musik und Kinderprogramm: Bald ist wieder Schloss– und Kinderfest — und das in diesem Jahr bereits zum 43. Mal. Bewährtes bleibt und Neues ist für die Zukunft bereits in Planung. In diesem Jahr übernahm Kämmerin Silke Johler die Planung des Schloss– und Kinderfests. Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei der Neu–Organisatorin nachgefragt, was am dritten Augustwochenende in der Stadt geboten ist, welche Neuerungen es gibt und wie wichtig Bewährtes ist.

Fassanstich zum Start

Los geht das Kinder- und Schlossfest am Samstag, 19. August, um 14 Uhr mit dem Einmarsch in den Reithof, wie es auf dem Progamm-Flyer heißt. Bei der Eröffnung und dem Fassanstich mit Bürgermeister Matthias Burth sind der Fanfarenzug, die Stadtkapelle Aulendorf und der Musikverein Thannhausen dabei.

Großes Kinderprogramm

„Für die Kinder ist natürlich auch wieder ganz viel geboten“, betont Johler. Im Hofgartenpark gibt es an beiden Festtagen wieder den Kinderspielepark mit einem Spielmobil und einer Hüpfburg. Der Kinderbereich ist kostenlos und wird wieder vom SC Blönried beaufsichtigt.

Außerdem gibt es für Kinder ab vier Jahren ein Marionettentheater, das das Stück „Kasper und der Wassermann“ im Hofgartensaal aufführt. Am Sonntag kommt das Kasperletheater und Zauberer Pfiffikus auf die Bühne im Schlossgarten.

Mittelalterliches Lagerleben mit den Landsknechten

Ein Höhepunkt ist das mittelalterliche Lagerleben. „Aus Laiz kommen die Landsknechte“, freut sich die Organisatorin. Im Hofgartenpark wird an beiden Festtagen ein originalgetreues Lager präsentiert, bei dem die Zuschauer mehr über das damalige Leben, wie gekocht und wie Kledung hergestellt wurde.

An beiden Festtagen finden auch wie gewohnt der große Flohmarkt und der Kinderflohmarkt statt. Letzterer fiel im vergangenen Jahr deutlich kleiner aus als in der Vergangenheit. Die Gründe? „Die Trends bei den Spielsachen sind heute so viel schnelllebiger als früher“, sagt sie. Und: Vor 20 Jahren habe es auch noch keine Flohmarkt–Apps fürs Handy gegeben.

„Wir haben den Eltern früh signalisiert, dass wir den Kinderflohmarkt deshalb vielleicht nächstes Jahr streichen müssen“, sagt sie. Schade eigentlich, dachten sich wohl auch die Eltern. „Dieses Jahr haben wir ganz viele Anmeldungen bekommen“, freut sich Johler, die hervorhebt, dass der Kinderflohmarkt in seiner Form doch etwas ganz Besonderes für das Aulendorfer Schlossfest sei. „Ich bin froh, dass er wieder so gut angenommen wird.“ Die Pfarrhausgasse ist für den Kinderflohmarkt reserviert.

Flohmarkt noch größer als zuvor

Beim großen Flohmarkt gibt es in diesem Jahr hingegen sogar noch mehr Stände als im Vorjahr, freut sich Johler. „Dieses Jahr wird der Flohmarkt so groß, dass wir zwei neue Straßen dazugenommen haben“, teilt sie mit. In diesem Jahr führt er über die Hauptstraße, Bachstraße, Kolpingstraße, Pfarrhausgasse, Schillerstraße bis Kornhausstraße. Die Anmeldefrist ist zwar schon abgelaufen, „aber da sind wir ja immer sehr großzügig“, wenn sich noch jemand anmelden möchte, so Johler. Ein Plätzchen finde sich meistens noch irgendwo. „Das macht das Schlossfest doch auch aus.“

Bewährt hat sich auf dem Schloss– und Kinderfest auch die Live–Musik: Von Hits aus den 90–ern über die Joe–Cocker–Coverband „Juice Cocker Band“ bis hin zu Seemannsliedern mit dem Marinechor Aulendorf ist an den beiden Festtagen so einiges geboten. Den Abschluss bilden am Sonntag „20 Jahre Münchenreuter Blasmusik“ im Schlossinnenhof und eine Karaoke–Party auf der Bühne im Schlossgarten.

Tunkmaschine und große Tombola

Die Jugendfeuerwehr baut vor dem Schloss ihre Original Aulendorfer Tunkmaschine auf. Trifft man mit dem Ball die Zielscheibe, rutscht die Person auf dem Thron ins Wasser. Beliebt ist auch die Tombola, die die Schussentäler Schalmeien in diesem Jahr wieder auf die Beine stellen. Neu ist auch die Stempelkarte, für die sich die Kinder unter anderem an der Torwand oder beim Dosenwerfen ihren Stempel abholen können. Mit etwas Glück gibt es für eine volle Karte am Sonntag etwas zu gewinnen.

Johler und ihr Team blicken heuer schon vor dem Fest in die Zukunft. Aber was funktioniert, soll auch erhalten bleiben. „In diesem Jahr wollten wir das Fest aber in der bewährten Form organisieren und auch miterleben“, so Johler. „Für die nächsten Jahre haben wir aber schon ganz viele Ideen.“ Welche das sind? Darüber gibt es noch Stillschweigen. „Das muss gut überlegt sein. Wir sind aber schon mit den Vereinen im Gespräch.“