Es war ein Punkt auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, der für viel körperliche Bewegung, einige Lacher und ein bisschen Ärger sorgte.

Stadtplanerin Zeese des Büros FPZ Zeese Stadtplanung und Architektur, extra angereist, hatte sich gerade vorne hingesetzt, um den an die Wand projizierten und in bunten Farben eingefärbten Stadtplan der Innenstadt zu erläutern. Doch dazu kam sie nicht. Bevor sie loslegen konnte, wollte Bürgermeister Matthias Burth noch zügig eine reine Formalität klären. Und damit ging der Ärger los.

Zuviele Immobillienbesitzer

Dabei war das Thema an sich nicht außergewöhnlich. Die Zahlen des Haushalts 2024 waren soeben verklungen, die Anwesenden freuten sich womöglich auf etwas leichtere Kost. Gestaltung der Innenstadt - ein spannendes Thema.

Nun galt bei diesem Thema allerdings die Befangenheitsregelung. Burth fragte also in die Runde, wer denn von den anwesenden Ratsmitgliedern selbst eine Immobilie in der Innenstadt habe. Diese Personen seien von der Abstimmung ausgenommen. Wie sich am eifrigen Stühlerücken zeigte, scheint die Innenstadt bei vielen Ratsmitgliedern ein begehrter Wohnort zu sein. Insgesamt neun Mitglieder standen auf und setzen sich in eine der hintersten Reihen - ohne Stimmrecht.

Dummerweise waren an diesem Tag zwei weitere nicht befangene Gemeinderatsmitglieder erkrankt, was die kritische Masse der Stimmfähigen weiter eindampfte. Das Ergebnis: Die Übriggebliebenen waren laut Satzung nicht genug, um einen Beschluss fassen zu dürfen.

Rechnung ging nicht auf

Burth entschuldigte sich ein wenig kleinlaut bei Zeese und beeilte sich, die Grundlagen der Beschlussfähigkeit noch einmal darzulegen. 18 Gemeinderäte plus ein Bürgermeister, macht 19 Personen. Zwei abziehen, weil krank. Ergibt 17. Minus die neun Befangenen. Blieb ein etwas kläglicher Rest von acht, was weniger als die erforderliche Hälfte war. Ab da durfte kein Wort mehr zu dem Thema verloren werden, auch wenn es Zeese in den Fingern juckte. Es tue ihm leid, sagte Burth, dass die Stadtplanerin umsonst angereist sei.

Einen so kurzen Besuch als Vortragende in einer Runde hatte es in Aulendorf wahrscheinlich noch nie gegeben. Es waren maximal fünf Minuten gewesen. Zeese packte ihre Jacke, klemmte die Tasche unter den Arm und verließ den Saal. Als gute „Verliererin“ wünschte sie den Anwesenden eine erfolgreiche Sitzung und Abschluss. Ließ aber leise hören, dass ihr soetwas auch noch nie passiert sei.

Den kranken Mitgliedern zuhause darf man für die nächste Sitzung eine schnelle Genesung wünschen. Doch was ist, wenn sich eine der abwesenden Ratsmitglieder spontan entscheidet, eine Immobilie im Stadtkern zu kaufen?

Fest steht, der Tagespunkt dürfte wohl als einer der kuriosestens in die Geschichte der Aulendorfer Ratssitzungen eingehen.